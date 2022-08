"Igrzyska śmierci": jest pierwsze oficjalne zdjęcie z prequela cyklu

"The Ballad of Songbirds and Snakes": co wiemy o filmie?



Seria "Igrzyska śmierci"



Wytwórnia Lionsgate zaprezentowała na Twitterze pierwsze zdjęcie z prequela cyklu " Igrzyska śmierci ", filmu " The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes ". Przedstawia ono głównych bohaterów - Coriolanusa Snowa i Lucy Gray Baird - granych przez Toma Blytha Fabuła " The Ballad of Songbirds and Snakes " jest oparta na nowej, opublikowanej w 2020 roku książce Suzanne Collins. Historia skupia się na 18-letnim Coriolanusie Snowie, na długo zanim został prezydentem państwa Panem. Jego szansą na polepszenie sytuacji swojej rodziny staje się objęcie stanowiska mentora 10. Głodowych Igrzysk. W udziale przypada mu jednak opieka nad dziewczynką z najgorszego Dystryktu 12, Lucy Gray Baird. Zwraca ona jednak na siebie uwagę całego Panem swoim talentem muzycznym. Snow zaczyna myśleć, że może jeszcze przechylić szalę na swoją korzyść.W obsadzie znaleźli się również m.in. Viola Davis Hunter Schafer . Za kamerą stanie Francis Lawrence , który wyreżyserował wcześniej trzy z czterech części " Igrzysk śmierci ". Autorami scenariusza są Michael Arndt Premierę zaplanowano na 17 listopada 2023 roku.Akcja " Igrzysk śmierci " rozgrywa się w dystopijnej przyszłości w państwie podzielonym na 13 dystryktów północnoamerykańskim państwie Panem. Co roku dzieci z dwunastu z nich są losowo wybierane do udziału w krwawych igrzyskach, które przeżyć może tylko jeden uczestnik. Główną bohaterką serii jest Katniss Everdeen ( Jennifer Lawrence ), która zgłasza się do udziału w turnieju w miejsce swojej siostry. Dziewczyna staje się symbolem buntu i walki z niesprawiedliwością.Na filmowy cykl składają się cztery filmy: " Igrzyska śmierci " (2012), " Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia " (2013), " Igrzyska śmierci: Kosogłos . Część 1 " (2014), i " Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2 " (2015). Łącznie seria zarobiła na świecie ponad 3 miliardy dolarów.