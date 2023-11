TYLKO U NAS: jak doszło do tego, że nowe "Igrzyska śmierci" były kręcone w Polsce?

"Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży": hollywoodzkie gwiazdy we Wrocławiu

Getty Images © Dia Dipasupil

Nina Jacobson i Francis Lawrence z obsadą "Ballady ptaków i węży"



Francis Lawrence na planie "Ballady ptaków i węży"

"Igrzyska śmierci" - "Ballada ptaków i węży": o filmie

tłumaczy w rozmowie z FilmwebemHala Stulecia to nie jedyne miejsce w Polsce, gdzie kręcono- wspomina Lawrence Wielu kinomanów chciałoby, aby w Polsce było realizowanych tyle hollywoodzkich filmów co na przykład na Węgrzech czy w Czechach. Czy są na to szanse?- mówiKażda saga ma swój początek, a każdy bunt potrzebuje pierwszej iskry. Oto Dziesiąte Głodowe Igrzyska. W Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow zamierza skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i przyszłość Coriolanusa zależy od tego, czy zdoła pokonać konkurentów. Tyle że fortuna nie bardzo mu sprzyja, bo otrzymuje poniżające zadanie. Zostaje mentorem Lucy Gray Baird, dziewczyny z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych. Ich losy będą od teraz nierozerwalnie ze sobą splecione – każda decyzja, którą podejmie Snow, może prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski. Na arenie rozgrywa się walka na śmierć i życie. Poza areną w Coriolanusie zaczyna budzić się współczucie dla skazanej na zgubę trybutki... Czy warto przestrzegać zasad, gdy liczy się tylko przetrwanie za wszelką cenę?Poniżej znajdziecie nasz wywiad z gwiazdami filmu: Tomem Blythem (Coriolanus Snow), Rachel Zegler (Lucy Gray Bird), Hunter Schafer (Tigris Snow) oraz Joshem Andrésem Riverą (Sejanus Plinth).