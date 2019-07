"Król Lew" królem światowego box-office'u

Getty Images © S3studio



zarobił w ten weekend globalnie 454,4 mln dolarów, co oznacza, że po 10 dniach wyświetlania film ma już na koncie 531 milionów. Na wynik tego weekendu złożyło się 185 mln z USA i 269,4 mln ze świata. Tym samym disnejowski lew został w tym tygodniu królem światowego box-office'u.Widowisko Disneya łącznie zarobiło już na świecie 346 milionów dolarów. Po 10 dniach w Chinach film zarobił tam już 98 milionów. W Wielkiej Brytanii ustanowił tam drugie - po- otwarcie roku. Film miał też jedno z pięciu najlepszych otwarć w historii Rosji (16,7 mln), Brazylii (17,9 mln), Meksyku (18,7 mln) i Australii (17,1 mln).Wciąż zarabia, który wzbogacił się o 37,2 mln. Łącznie na świecie film studia Sony Pictures zarobił już 651,1 mln (globalny wynik filmu to obecnie 970,8 mln dolarów).Na kolejnej pozycji uplasowało się. Na konto filmu wpłynęło ze świata 25,8 mln. Film zarobił już poza USA 483,9 mln, a globalnie - 859,4. To siódma produkcja Pixara, której udało się przekroczyć globalny próg 800 milionów.Horrorosiągnął wynik 7,4 mln. Na chwilę obecną światowy zarobek filmu wynosi 129,6 mln, a globalny - 196,2 mln.zarobiło na świecie 6,7 mln (w sumie już 167 milionów ze świata).dodało do swojego światowego wyniku 4,3 mln dolarów, co w połączeniu z dotychczasowych przychodem filmu daje łączne 40, 6mln dolarów ze świata.Horrorzgromadził na 21 rynkach 2,7 mln dolarów.