Ponad pół miliona polskich widzów zobaczyło już "Króla Lwa"

Znamy już wynik otwarciaw polskich kinach. Od czwartku wieczorem do niedzieli widowisko Disneya obejrzało 512 tysięcy widzów.Przypomnijmy: oryginalnyokazał się jednym z największych hitów kasowych polskich kin po 1989 roku. W sumie zobaczyło go u nas 2 923 938 osób. Myślicie, że nowa wersja poprawi ten rezultat?Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po swoim ojcu – królu Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się z jego narodzin. Następcą Mufasy był bowiem dotąd jego brat – Skaza, który nie zamierza tak łatwo oddać władzy. Knując spisek i posuwając się do zdrady, doprowadza do tragedii, w wyniku której to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje wygnany, ale pozostając wierny naukom swojego ojca, Mufasy, bierze sobie do serca swoje królewskie przeznaczenie. Z pomocą dwójki nowopoznanych przyjaciół zamierza odzyskać należne dziedzictwo. Wcześniej musi jednak odszukać swoją drogę ku dorosłości.