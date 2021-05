Oceniamy aktorskie wersje animacji Disneya

Beauty and the Beast

Historia stara jak świat – dobro i zło, miłość i klątwa, płatki róży i ostre pazury. W aktorskiej wersji z 2017 roku to jednak nie introwertyczny Bestia ( Dan Stevens ) i nie zakochana w książkach dobroduszna Bella ( Emma Watson ) kradną serca widzów, a o dziwo – narcystyczny i egocentryczny Gaston ( Luke Evans ). Mimo paskudnego wnętrza, to właśnie on wydaje się najbardziej złożoną i wyrazistą postacią, co nie najlepiej świadczy o scenariuszu. Bella wypada przy nim po prostu nudno, a Bestia jest połączeniem Wielkiej Stopy z potulnym misiem grizzly. Szkoda, bo przecież magiczna moc efektów CGI miała wydobyć z każdej fantastycznej postaci ludzkie cechy, a jednocześnie podkreślić metaforyczny wymiar całości. W efekcie otrzymujemy film w gigantycznym rozkroku, w którym nie udaje się uchwycić ulotnej magii oryginału. Są za to muzyczne numery w starym, dobrym stylu. Co kto lubi.