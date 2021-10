"Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!": znamy zwycięzców

W czwartek 7 października w Kinie Nowe Horyzonty podczas uroczystej gali finałowej poznaliśmy laureatów konkursu na krótki film promocyjny o Wrocławiu „Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!”.



9. edycja konkursu na krótki film promocyjny o Wrocławiu „Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!” po kilku latach znów wróciła, aby dać szansę twórcom odkryć niezwykłość stolicy Dolnego Śląska. Laureaci mogli zdobyć nagrody pieniężne oraz kursy i upominki umożliwiające rozwój zawodowy. Konkurs adresowany był do wszystkich, którzy kochają tworzyć filmy. Uczestnicy mogli pokazać, jak miasto ich inspiruje, czym przyciąga i co sprawia, że czują się w nim dobrze – jaki w ich opinii jest Wrocław.



Konkurs został ogłoszony 21 maja br. Ostateczny termin zgłaszania prac minął 3 września. W tym roku na konkurs wpłynęły 34 prace a od 17 do 22 września trwało głosowanie publiczności na stronie www.adapter.pl.



W dniu 17 września 2021 roku Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Wydziału Promocji Miasta i Turystyki oraz partnerów Konkursu dokonała wyboru spośród 34 filmów zgłoszonych do konkursu i przyznała następujące nagrody:



Kategoria ogólna: 3 wyróżnienia po 2000,00 zł



za zdjęcia:

Autor: Jakub Fuławka, Współautor: Bartek Twardy

Autor: Kamil Nikodem



za scenariusz:

Autor: Olena Orebir, Jeva Kravczuk



Kategoria krasnale: wyróżnienie 2000,00 zł



Autor: Umar Abdul Nasser, Współautor: Emilia Milerczyk



Kategoria animacja: 2 wyróżnienia po 2000,00 zł

Autor: Angelika Zając

Autor: Katarzyna Rutowska



Nagrody dodatkowe ufundowane przez partnerów/sponsorów konkursu:



nagroda rzeczowa w postaci monitora, tabletu graficznego oraz słuchawek ufundowana przez Studio Dash Dot Creations z siedzibą: ul. Gen. K. Pułaskiego 52, Wrocław



Monitor: Katarzyna Rutowska Tablet graficzny: Angelika Zając Słuchawki: Marta Moszkowska



płatny staż w Grupa MagicLine ufundowana przez Grupę MagicLine z siedzibą: ul. Zagrodnicza 19/5 , Wrocław

Olena Olebir, Jeva Kravczuk



karnet Honorowego Widza Teatru AST, który będzie gwarantował podwójne zaproszenia na wszystkie premiery spektakli dyplomowych w sezonie artystycznym 2021/2022 ufundowany przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu z siedzibą: ul. Braniborska 59, Wrocław

Olena Olebir, Jeva Kravczuk



zaproszenie do udziału w próbach do spektaklu dyplomowego Wydziału Lalkarskiego w reżyserii Dudy Paivy w październiku 2021 r. i możliwość realizacji materiału wideo „making of” oraz jego promocja na stronie i social mediach ufundowane przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu z siedzibą: ul. Braniborska 59, Wrocław

Kacper Niedziela



zaproszenie na wybrany przez partnera plan filmu kręconego przy wsparciu Dolnośląskiego Funduszu Filmowego (miejsce i termin zostaną ustalone z laureatem w trybie roboczym) ufundowane przez Dolnośląskie Centrum Filmowe z siedzibą ul. Piłsudskiego 64A, Wrocław – partnera konkursu

Jakub Fuławka, Współautor: Bartek Twardy



voucher na udział w wybranych warsztatach/kursie/masterclass (w terminie i na zasadach do ustalenia po zakończeniu konkursu z laureatem konkursu) organizowanych przez Centrum Technologii Audiowizualnych z siedzibą: ul. Wystawowa 1, Wrocław – partnera konkursu

Daria Mostowa



25 godzin studia wraz z realizatorem na post-produkcję dźwięku do kolejnego filmu krótkometrażowego dla wybranego zwycięzcy nagroda ufundowana przez Zespół Filmowy KINESKOP z siedzibą ul. Ostrowskiego 30, Wrocław – partnera konkursu

Katarzyna Rutowska



Nagroda publiczności ufundowana przez Fundację Katarynka – laureat nagrody publiczności został wyłoniony w głosowaniu przeprowadzonym na stronie www.adapter.pl.

Daria Mostowa