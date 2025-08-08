Eva Longoria nadopiekuńczą mamą w "The Last Sunrise"

Eva Longoria, nominowana do Złotego Globu za rolę w kultowym 20 lat temu serialu "Gotowe na wszystko", dołącza do obsady "The Last Sunrise" – adaptacji bestsellerowej powieści Anny Todd, autorki serii "After". Longoria wcieli się w rolę Isolde, troskliwej matki głównej bohaterki granej przez Maię Reficco.
"Gotowe na wszystko"
"The Last Sunrise" – o czym będzie?
Film "The Last Sunrise" zabierze widzów na słoneczną Majorkę, gdzie 22-letnia Ry próbuje odnaleźć wolność mimo trudności związanych z przewlekłą chorobą i nadopiekuńczą mamą. Gdy spotyka Juliána, zaczyna przeżywać przygodę, o jakiej zawsze marzyła. Jednak powrót do USA stawia ją przed ważnym życiowym wyborem, który może wszystko zmienić.
Reżyserią filmu zajmuje się Carlson Young
(reżyserka i aktorka znana z filmu "Pierwsza klasa
"), a scenariusz napisała Anna Klassen
.
Dla Evy Longorii
to kolejna współpraca z Amazon MGM Studios po premierze "The Pickup
" – komedii akcji z udziałem Eddie’ego Murphy’ego
, dostępnej na Prime Video. Aktorka zagra również w świątecznym filmie "Oh. What. Fun.
" w reżyserii Michaela Showaltera
, który trafi na Prime Video 3 grudnia.
Longoria jest także znana z produkcji i występu w serialu dokumentalnym CNN "Eva Longoria: Searching for Spain"
. Obecnie rozwija kolejne projekty, w tym nowy sezon swojego dokumentu "Eva Longoria: Searching For France"
, a także przygotowuje reżyserię filmu Netflixa "Fifth Wheel
" z Kim Kardashian
oraz projekt "Anita De Monte Laughs Last" dla Searchlight opartego na powieści Xochitl Gonzalez.
Niedawno zadebiutowała jako reżyserka pełnometrażowego filmu "Flamin’ Hot
", który stał się największym hitem streamingowym Searchlight na platformach Hulu i Disney+.
