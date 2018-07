"Kroniki wampirów" powstaną dla Hulu

O tym, że trwają prace nad serialem, pisaliśmy już na Filmwebie kilkakrotnie. Jednak do tej pory nie było wiadomo, dla kogo projekt ten powstanie. Teraz wiemy już, że pierwszy sezon zostanie wyprodukowany dla platformy Hulu.będzie ekranizacją słynnego, 11-tomowego cyklu Anne Rice (która wraz z synem jest producentką serialu) znanego w Polsce jako "Kroniki wampirów". Podstawę fabuły pierwszego sezonu stanowi "Wampir Lestat".Lestat de Lioncourt urodził się 7 listopada 1760 w zubożałej szlacheckiej rodzinie markiza Owernii. Był najmłodszym z synów i został pominięty w testamencie. Wyrusza zatem do Paryża szukać lepszego życia i zostaje aktorem. Szybko zwraca na siebie uwagę Magnusa, który przemienia go w wampira, czyni swoim spadkobiercą, po czym sam popełnia samobójstwo. Lestat pozostaje sam, niemal pozbawiony wiedzy na temat tego, co też może robić jako wampir, a czego nie. Przez kolejne 200 lat zgłębi swoją naturę.W styczniu prowadzącym serialu został Bryan Fuller . Jednak już w maju pożegnał się z projektem. Jego następca do dziś nie został wybrany.