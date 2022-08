"Kryptonim Polska": Szyc i Musiałowski nie mają gdzie zatankować

Fragment filmu "Kryptonim Polska"



O filmie "Kryptonim Polska"



Zwiastun filmu "Kryptonim Polska"



Kiedy chcesz żyć w pełnej zgodzie ze swoimi wartościami, być świadomym konsumentem, nie wspierać firm i organizacji, które nie mają po drodze z tym, co sobą reprezentujesz, to masz mocno pod górkę i może zabraknąć ci paliwa! Grany przez Borysa Szyca Roman jest bezkompromisowy w swoich poglądach i właśnie to może skutkować małą katastrofą albo utrudnić dojazd na ważną akcję wywrotową. Zobacz fragment z filmu " Kryptonim Polska ", zanućcie hit zespołu Big Dayi sprawdź, dokąd może zaprowadzić droga konsekwentnego bojkotu konsumenckiego. Komedia bez cenzury w kinach już 2 września!Zaskakująca i pełna gwiazd komedia o absurdach naszej rzeczywistości i tematach, których w polskim kinie jeszcze nie było. Dwa zwalczające się środowiska, dwa przeciwstawne pomysły na życie, a w tym wszystkim ona i on... I miłosne uczucie wystawione na największą próbę. Za dobrą zabawę i konkretną dawkę humoru ręczą bezbłędni aktorzy: Borys Szyc Maciej Musiałowski , w rolach radykalnie niezdarnych narodowców-pechowców, oraz Piotr Cyrwus Cezary Pazura i debiutująca na dużym ekranie Magdalena Maścianica . Przygotujcie się na pełen luz, salwy śmiechu, wartką akcję i kompletny brak cenzury.​Gdyby nie kontuzja, Staszek ( Maciej Musiałowski ) byłby dziś gwiazdą Ekstraklasy. Gdyby nie złamane serce, Pola ( Magdalena Maścianica ) nadal mieszkałaby w Warszawie. Gdyby nie przypadek, prawdopodobnie nigdy by się nie spotkali. I nie doszłoby do wydarzeń, o których będzie mówił cały kraj. Ale co się stało, to się nie odstanie i tak oto zaczyna się prawdziwa jazda bez trzymanki. Bo on to miejscowy zadymiarz i narodowiec z grupy Romana ( Borys Szyc ). Ona zaś – aktywistka i uosobienie wszystkiego z czym Staszek i jego radykalni kumple poprzysięgli walczyć. Czy ich miłość ma jakikolwiek szanse i sens? Trudno powiedzieć, jeszcze trudniej przewiedzieć, lecz to co zaczęła strzała amora, skończy się prawdziwą lawiną komicznych zajść, w których udział wezmą media, politycy, zagraniczni goście, jeden dziarski ksiądz i masa osób z totalnie różnych parafii.​