"Kung Fu Panda 4" w drodze na ekran. Premiera w 2024 roku

"Kung Fu Panda 4" – co wiemy o filmie?

O filmie "Kung Fu Panda"

Universal ogłosił, że Kung Fu Panda powróci. Premiera czwartej części przygód pasjonata wschodnich sztuk walk zaplanowana jest na 8 marca 2024 roku.Na razie nie wiadomo, kto stanie za sterami produkcji. Nieznane są też szczegóły fabuły. Wiadomo tylko, że będzie to dalszy ciąg przygód bohatera, którego miłości do wschodnich sztuk walki dorównuje tylko jego nieposkromniony apetyt.Animacja "Kung Fu Panda" trafiła na ekrany kin w 2008 roku. Tytułowemu bohaterowi użyczył głosu Jack Black . W pozostałych rolach mogliśmy usłyszeć m.in. Setha Rogena Angelinę Jolie . Produkcja została nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film animowany. Od tego czasu powstały nie tylko dwa sequele, ale także serialowy spin-off i gry wideo. Przypomnijmy zwiastun pierwszej części:Optymistycznie nastawiony do życia, troszkę niezgrabny Po jest największym fanem Kung Fu w okolicy… co jednak nie zawsze przydaje się w jego codziennej pracy – sprzedawcy w prowadzonym przez rodzinę sklepie z makaronem. Wybrany nieoczekiwanie do wypełnienia starożytnej przepowiedni Po nie może uwierzyć, że jego marzenia mogą się lada moment spełnić. Wstępuje do świata Kung Fu i zaczyna ćwiczyć u boku swoich idoli, legendarnych pięciu zawodników – Tygrysicy, Żurawia, Modliszka, Żmii i Małpy – pod przewodnictwem lidera grupy, nauczyciela i trenera , Mistrza Shifu. Zanim jeszcze wszyscy zorientują się, o co tak naprawdę chodzi w tej grze, mściwy i zdradziecki biały lampart Tai Lung zmierza w ich kierunku, aby rozbić grupę w proch i pył. Tym razem to właśnie Po będzie musiał stawić czoła niebezpiecznemu przeciwnikowi i uratować wszystkich przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Czy uda mu się ziścić marzenie o mistrzowskim opanowaniu sztuki walki? Po całym swoim sercem i 'masą' oddany jest zadaniu, jakie ma do wykonania. Z czasem okaże się, że ten nieoczekiwany bohater ze swoich słabości potrafi uczynić atut i największą siłę swojego działania.