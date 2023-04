Universal na CC: Kiedy finał cyklu "Szybcy i wściekli"? "Egzorcysta" ma tytuł!

Finał cyklu "Szybcy i wściekli". Tytuł i rok premiery ujawniony

Jednym z najważniejszych wydarzeń była prezentacja widowiska, w której uczestniczył Vin Diesel i inne gwiazdy.Gwiazdor ujawnił, że finał cyklu nosi obecnie tytuł. Powiedział, żeSzczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo za to, żeUniversal zaprezentował również pierwszy zwiastun. Przy okazji poznaliśmy oficjalny tytuł filmu. Jego angielska wersja brzmiZwiastun pokazał nam dwie dziewczynki, które znikają ze szkoły. Odnajdują się trzy dni później w lesie. Nie zdają sobie sprawy, jak dużo czasu minęło. Wydają się też odmienione, co staje się jasne, kiedy jedna z nich oblana winem mszalnym wkracza podczas mszy do kościoła krzycząc "ciało i krew".W zwiastunie pojawia się też znana z oryginału Chris MacNeil ( Ellen Burstyn ), która próbuje pomóc jednej z dziewczynek. Ta wycięła sobie imię córki Chris na brzuchu.Jack Black wykorzystał fakt, że filmnie ma jeszcze zwiastuna i opowiedział trochę o fabule animacji.Po w czwartej części zostaje duchowym liderem doliny i zmaga się z koniecznością znalezienia swojego następcy w roli Smoczego Wojownika. Zacznie trenować nowego adepta kung fu. Spotka też nowego złoczyńcę o imieniu Kameleon. Posiada on moc przywoływania czarnych charakterów z przeszłości, których Po będzie musiał pokonać.Zebrani widzowie mieli też okazję obejrzeć materiał wideo z fragmentami widowiska Christophera Nolana . Materiał sugeruje, że całość ma strukturę thrillera, w którym Amerykanie toczą wyścig z czasem (i Rosjanami), a Oppenheimer musi przełamać swoje lęki, że zniszczy świat, by osiągnąć zamierzony cel.W ramach promocji widowiska akcji Emily Blunt w rolach głównych na scenie pojawiła się grupa kaskaderów, która na żywo popisywała się swoimi umiejętnościami.Choć ekipa wciąż jest na planie, to w Las Vegas pokazano pierwsze fragmenty, czyli ekranizacji jednego z największych hitów Broadwayu. Anna Kendrick zapowiedziała, że nadchodząca animacjabędzie najdzikszą i najdziwniejszą częścią cyklu.