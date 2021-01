"Lupin" powróci latem

Podoba Wam się " Lupin "? Nie możecie się doczekać finału opowieści przerwanej złośliwie i w najlepszym momencie? Mamy dla Was dobrą wiadomość: Netflix zapowiedział, że drugą partię pierwszego sezonu obejrzymy już latem.Za kamerą staną - oczywiście - Ludovic Bernard oraz Hugo Gelin , a druga część cyklu będzie liczyć - oczywiście - pięć odcinków. Zaś w oczekiwaniu na finał możecie zobaczyć, jak oceniliśmy produkcję w ostatnim odcinku "Serial Killers":Osadzony w Paryżu " Lupin " to uwspółcześniona wersja opowieści o jedynym z najsłynniejszych złodziei oraz mistrzów iluzji w historii popkultury. Przez lata filmowcy często sięgali po prozę Maurice'a LeBlanca - w najnowszym wydaniu "Lupin" to Assane Diop ( Omar Sy ), imigrant z Senegalu, który wykorzystuje swoją wiedzę o Arsenie oraz wyjątkowe umiejętności, by pomścić śmierć i oczyścić imię swojego ojca.