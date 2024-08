"Madden": Nicolas Cage jako legenda NFL. Za kamerą reżyser "Poradnika pozytywnego myślenia"

"Madden": kogo zagra Nicolas Cage?

Nicolas Cage i David O. Russell: ostatnie filmy

Zwiastun filmu "Amsterdam"

Tytułowym bohaterem filmu jest- zmarły w 2021 roku legendarny trener oraz komentator futbolu amerykańskiego. Pod koniec lat 80. we współpracy z firmą Electronic Arts stworzył on grę wideo, która dała początek franczyzie wartej dziś ponad 4 miliardy dolarów. Wszystkie odsłony " Madden NFL " sprzedały się do tej pory w ponad 130 milionach egzemplarzy. Jak informuje dziennik "The Hollywood Reporter", film O. Russella ma opowiadać właśnie o kulisach powstania gry.Reżyser napisał scenariusz na podstawie tekstu Cambrona Clarka, który w 2022 roku znalazł się na prestiżowej Czarnej Liście. To zestawienie najlepszych krążących po Hollywood scenariuszy, które nie zostały do tej pory przeniesione na ekran.Filmografię Cage'a zamyka tegoroczny horror " Kod zła ", który zebrał świetne recenzje i okazał się hitem box office'u. Film zarobił do tej pory ponad 90 milionów dolarów przy budżecie poniżej 10 milionów. Inne głośne tytuły, w których mogliśmy w ostatnich latach podziwiać aktora, to " Dream Scenario ", " Nieznośny ciężar wielkiego talentu " i " Świnia ".Jeśli chodzi o O. Russella , reżyser nie miał ostatnimi czasy dobrej passy. Jego dwa poprzednie filmy, które w teorii wydawały się oscarowymi pewniakami - " Joy " z 2015 i " Amsterdam " z 2022 roku - zebrały złe recenzje i przyniosły duże finansowe straty.