"Cash": Charlize Theron w serialu Davida O. Russella?

Charlize Theron zagra w serialu "Cash"

Pogłoskę o tym, że Theron zagra w serialu Russella , ujawnił reporter Jeff Sneider w swoim newsletterze InSneider., kiedy Charlize Theron ukończy pracę na planie filmu platformy Netflix " Apex ", w którym gra u boku Tarona Egertona Russell tymczasem skończy zdjęcia do filmu "Madden", którego gwiazdą jest Nicolas Cage Russell ma w przygotowaniu cały szereg projektów: oprócz "Cash" i "Maddena" są to m.in. biografia Lindy Ronstadt Seleną Gomez , reboot " Dorwać Smarta " oraz film "Super Toys" z Sachą Baronem Cohenem Tytułowym bohaterem filmu jest- zmarły w 2021 roku legendarny trener oraz komentator futbolu amerykańskiego. Pod koniec lat 80. we współpracy z firmą Electronic Arts stworzył on grę wideo, która dała początek franczyzie wartej dziś ponad 4 miliardy dolarów. Wszystkie odsłony " Madden NFL " sprzedały się do tej pory w ponad 130 milionach egzemplarzy. Jak informuje dziennik "The Hollywood Reporter", film O. Russella ma opowiadać właśnie o kulisach powstania gry.Reżyser napisał scenariusz na podstawie tekstu Cambrona Clarka, który w 2022 roku znalazł się na prestiżowej Czarnej Liście. To zestawienie najlepszych krążących po Hollywood scenariuszy, które nie zostały do tej pory przeniesione na ekran.