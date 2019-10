"Matrix": Jednak trwają prace na dwoma różnymi filmami

Od kilku lat informowaliśmy na stronach Filmwebu o tym, że Zak Penn ) pracuje nad scenariuszem nowego filmu osadzonego w uniwersum. Kiedy jednak Warner Bros. oficjalnie ogłosiło plan realizacji widowiska Laną Wachowski jako reżyserką, większość uznała, że projekt Penna trafił do kosza. Teraz jednak sam scenarzysta postanowił wyjaśnić sprawę.W opublikowanym wczoraj na Twitterze poście Penn potwierdził, że jegojest wciąż w przygotowaniu i jest to inny film od tego, nad którym pracuje Wachowski . Jej obraz będzie sequelem, podczas gdy akcja widowiska Penna osadzona jest przed wydarzeniami z pierwszegoNiestety, na chwilę obecną jest to jedyna informacja, jaką mamy na temat scenariusza przygotowanego przez Penna . W 2017 roku mówiło się, że gwiazdą widowiska będzie Michael B. Jordan . Niektórzy sugerowali, że może być młodym Morfeuszem. Nie wiadomo, czy cokolwiek z tego wciąż jest prawdą (i czy w ogóle nią było).