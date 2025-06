Córka Sylvestra Stallone’a szykuje widzom "Mindf*ck"

Historia skupia się na Lanie Myers, uwodzicielskiej, wyrachowanej seryjnej morderczyni z misją pomszczenia swojej traumatycznej przeszłości. Bohaterka systematycznie eliminuje mężczyzn, którzy w przeszłości zniszczyli jej rodzinę i nie ponieśli za to żadnych konsekwencji. Starannie skonstruowany plan Lany zaczyna się rozpadać, gdy zakochuje się ona w Loganie Bennecie, agencie FBI badającym sprawę morderstw, których dopuściła się bohaterka.Seria książek "Mindf*ck" stała się z miejsca fenomenem internetowym i doczekała się wielu milionów fanów. Cykl składa się z pięciu powieści, "The Risk", "Sidetracked", "Scarlet Angel", "All the Lies" i "Paint it All Red"."Lana Myers mnie wykończyła… w najlepszy możliwy sposób" - powiedziała Sophia Stallone w wywiadzie dla Deadline. "Jej gniew jest sprawiedliwy, jej historia miłosna to tykająca bomba zegarowa, a jej zemsta? Nie do zatrzymania" – dodaje Stallone