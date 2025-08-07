Newsy Filmy Festiwale i nagrody Gdynia 2025: Tegoroczna Mistrzowska Piątka
Festiwale i nagrody / Filmy

Gdynia 2025: Tegoroczna Mistrzowska Piątka

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Gdynia+2025%3A+Tegoroczna+Mistrzowska+Pi%C4%85tka-162369
Gdynia 2025: Tegoroczna Mistrzowska Piątka
źródło: Materiały prasowe
Po raz trzeci na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – Mistrzowska Piątka – pięcioro filmowców i filmowczyń opowie o polskich filmach szczególnie dla nich ważnych; tytułach, które ich ukształtowały i do dziś fascynują. Zaproszenie do tegorocznej Piątki przyjęli Sonia Bohosiewicz, Ewa Braun, Agnieszka Holland, Marcin Koszałka i Marek Koterski.

Prezentowane filmy złożą się na wyjątkowe spotkanie z klasyką – opowieść o filmach ciągle młodych, żywej tkance naszej kinematografii – i odkryciach ostatniej dekady. Co istotne, każdy seans w tej sekcji będzie miał dwoje bohaterów: film i twórcę, który go wskazał. Po projekcji dowiemy się, co stało za wyborem właśnie tego tytułu, zadamy też twórcom pytania o to, jakimi są widzami i jak się kształtował ich filmowy świat. Rozmowy będą łączyć kinomanów – twórców i widzów. Bo filmowcy to również widzowie – wrażliwi i pełni pasji – choć stosunkowo rzadko mamy okazję pytać ich o filmy inne niż te, które sami realizują.

Sonia Bohosiewicz wybrała dwa krótsze filmy Janusza Majewskiego: "Awatar czyli zamiana dusz" i "Ja gorę!", Ewa Braun "Wrota Europy" Jerzego Wójcika, Agnieszka Holland "Córki dancingu" Agnieszki Smoczyńskiej, Marcin Koszałka "Szpital przemienienia" Edwarda Żebrowskiego, a Marek Koterski "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy.

Sonia Bohosiewicz: Janusz Majewski – reżyser, którego podziwiałam i człowiek, którego pokochałam. Na FPFF chciałabym przypomnieć znaną twarz autora "Excentryków". Janusz Majewski na początku kariery wprowadzał do polskiego kina nowe gatunki: horror, kino fantastyczno-naukowe, groteskę. I robił to genialnie. Pokażę film telewizyjny "Awatar czyli zamianę dusz", adaptację futurystycznego opowiadania Teofila Gautiera z 1964 roku, oraz "Ja gorę!" z 1967 roku, półgodzinną etiudę uważaną za pierwszy polski horror. Wczesny Majewski już wówczas dysponujący świetnym warsztatem, firmował kino pełne humoru, dowcipu, inteligencji, czyli wszystkie cechy tak bardzo nam dzisiaj potrzebne. I o tym także będę chciała opowiedzieć podczas gdyńskiej rozmowy z Łukaszem Maciejewskim.

Ewa Braun: Chcę przypomnieć film rzadziej pokazywany, a który onegdaj zachwycił mnie swoimi wizualnymi walorami, jak i przekazem dramatycznych treści. Film w reżyserii Jerzego Wójcika "Wrota Europy". Adaptacja opowiadania Melchiora Wańkowicza znalazła swój artystyczny wyraz w realizacji z udziałem wybitnych, utalentowanych twórców: Witolda Sobocińskiego (zdjęcia), Janusza Sosnowskiego (scenografia), Magdaleny Tesławskiej i Pawła Grabarczyka (kostiumy). Byli nagrodzeni Orłami i na FPFF za swój wkład do filmu.

Agnieszka Holland: "Córki dancingu" to zaskakujący, oryginalny i pełen energii film – i to nie tylko na tle polskiego kina. Koncept, forma, muzyka, humor i sensualna witalność – to pierwsze określenia, które przychodzą mi do głowy w kontekście tego błyskotliwego debiutu Agnieszki Smoczyńskiej.

Marcin Koszałka: "Szpital przemienienia" to film, który poruszył mnie do głębi. Opowiada o granicach człowieczeństwa w świecie pogrążonym w obłędzie, bliski rozpadu – cicho, ale z ogromną siłą. Edward Żebrowski, sam zmagający się z chorobą i doświadczeniem wykluczenia, stworzył dzieło boleśnie szczere i głęboko aktualne.

Marek Koterski: Nigdy nie zastanawiałem się, dlaczego "Popiół i diament" stał się dla mnie taki ważny. Kiedy idę do kina, to oczekuję, że film:
a) będzie mi się oglądał,
b) będzie mnie obchodził/że go “poczuję plecami"
c) i że chciałbym go obejrzeć jeszcze raz.
"Popiół i diament" obejrzałem 21 razy.

Towarzyszyć Markowi Koterskiemu w dwudziestym drugim oglądaniu "Popiołu i diamentu" – czy może być większa kinofilska przygoda? A my w cyklu Mistrzowska Piątka mamy takich aż pięć. Na tych seansach wszyscy jesteśmy widzami i widzkami – zarówno osoby związane zawodowo z kinem, jak i te, które doświadczają go przed ekranem. Na sali kinowej łączy nas ten sam dreszcz – mówi Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Joanna Łapińska.

Mistrzowska Piątka:

Sonia Bohosiewicz – "Awatar czyli zamiana dusz" i "Ja gorę", reżyseria: Janusz Majewski
Ewa Braun – "Wrota Europy", reżyseria: Jerzy Wójcik
Agnieszka Holland – "Córki dancingu", reżyseria: Agnieszka Smoczyńska
Marcin Koszałka – "Szpital przemienienia", reżyseria: Edward Żebrowski
Marek Koterski – "Popiół i diament", reżyseria: Andrzej Wajda

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22–27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.

Powiązane artykuły false

Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

Zobacz relację z premiery "O psie, który jeździł koleją 2"

Gry

Zmartwychwstanie studia, które dało nam "Guitar Hero"!

Festiwale i nagrody Filmy

Festiwal w Wenecji na celowniku hakerów

1 komentarz
Seriale

Spin-off "Yellowstone": Gwiazda "Ulepszenia" dołącza do obsady

1 komentarz
Filmy Multimedia

Agnieszka Holland nakręciła film o wybitnym pisarzu (ZWIASTUN)

5 komentarzy
Filmy

Po "Ripleyu" Dakota Fanning zamienia Włochy na Alaskę

Inne Seriale

Był Supermanem. Teraz będzie naprawdę polować na nielegalnych imigrantów

37 komentarzy