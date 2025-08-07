Festiwal w Wenecji na celowniku hakerów. Wrażliwe dane skradzione

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji potwierdził, że padł ofiarą cyberataku. Jego efektem było naruszenie danych akredytowano uczestników wydarzenia – w tym m.in. członków prasy.
Hakerzy zaatakowali serwery festiwalu w Wenecji
Getty Images © Elisabetta A. Villa
W wiadomości wysłanej do uczestników festiwalu organizatorzy poinformowali, że atak na serwery festiwalu miał miejsce 7 lipca. Nieznani sprawcy zyskali dostęp do przechowywanych przez festiwal danych i skopiowali je.
To dane, wśród których znajdują się m.in. nazwiska, adresy mailowe, numery telefonów, kody podatkowe itp. Festiwalowy zespół informatyków interweniował natychmiast, izolując naruszone systemy i zabezpieczając je. Błyskawicznie poinformowano władze i rozpoczęto prace naprawcze
, zapewniają przedstawiciele festiwalu.
Osoby, które boją się o bezpieczeństwo swoich danych i mają więcej pytań w sprawie, zachęcane są do kontaktu pod adresem mailowym privacy@labiennale.org
. To nie pierwszy cyberatak, którego ofiarą padł duży europejski festiwal.
W 2022 roku system rezerwowania biletów w Cannes
został zablokowany przez zmasowany atak botów. 82. Międzynarodowy festiwal Filmowy w Wenecji
odbędzie się w dniach 27 sierpnia – 9 września.
WENECJA 2025 – co w programie festiwalu?
Tegoroczna edycja festiwalu w Wenecji imponuje listą gwiazd, które przyciągnie. W programie znalazły się filmy z Julią Roberts
, George'em Clooneyem
, Jude'em Law
, Andrew Garfieldem
, Adamem Sandlerem
, Oscarem Isaaciem
, Mią Goth
, Amandą Seyfried
, Adamem Driverem
, Cate Blanchett
, Emmą Stone
, Jesse'em Plemonsem
, Emily Blunt
i Dwayne'em Johnsonem
.
Zobaczymy m.in. takie filmy jak "Bugonia
", "Frankenstein
", "Dom pełen dynamitu
", "Jay Kelly
", "Father Mother Sister Brother
", "Po polowaniu
" czy "Smashing Machine
".
"Jay Kelly" – zwiastun