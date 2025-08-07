Newsy Filmy Festiwale i nagrody Festiwal w Wenecji na celowniku hakerów. Wrażliwe dane skradzione
Festiwal w Wenecji na celowniku hakerów. Wrażliwe dane skradzione

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji potwierdził, że padł ofiarą cyberataku. Jego efektem było naruszenie danych akredytowano uczestników wydarzenia – w tym m.in. członków prasy.
    

Hakerzy zaatakowali serwery festiwalu w Wenecji



GettyImages-599180650.jpg Getty Images © Elisabetta A. Villa


W wiadomości wysłanej do uczestników festiwalu organizatorzy poinformowali, że atak na serwery festiwalu miał miejsce 7 lipca. Nieznani sprawcy zyskali dostęp do przechowywanych przez festiwal danych i skopiowali je. To dane, wśród których znajdują się m.in. nazwiska, adresy mailowe, numery telefonów, kody podatkowe itp.

Festiwalowy zespół informatyków interweniował natychmiast, izolując naruszone systemy i zabezpieczając je. Błyskawicznie poinformowano władze i rozpoczęto prace naprawcze, zapewniają przedstawiciele festiwalu.

Osoby, które boją się o bezpieczeństwo swoich danych i mają więcej pytań w sprawie, zachęcane są do kontaktu pod adresem mailowym privacy@labiennale.org.

To nie pierwszy cyberatak, którego ofiarą padł duży europejski festiwal. W 2022 roku system rezerwowania biletów w Cannes został zablokowany przez zmasowany atak botów.

82. Międzynarodowy festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 27 sierpnia – 9 września.

WENECJA 2025 – co w programie festiwalu?



Tegoroczna edycja festiwalu w Wenecji imponuje listą gwiazd, które przyciągnie. W programie znalazły się filmy z Julią Roberts, George'em Clooneyem, Jude'em Law, Andrew Garfieldem, Adamem Sandlerem, Oscarem Isaaciem, Mią Goth, Amandą Seyfried, Adamem Driverem, Cate Blanchett, Emmą Stone, Jesse'em Plemonsem, Emily Blunt i Dwayne'em Johnsonem.

Zobaczymy m.in. takie filmy jak "Bugonia", "Frankenstein", "Dom pełen dynamitu", "Jay Kelly", "Father Mother Sister Brother", "Po polowaniu" czy "Smashing Machine". 


"Jay Kelly" – zwiastun


