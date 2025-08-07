Zmartwychwstanie studia, które dało nam "Guitar Hero"!

To się nazywa powrót zza grobu! Zlikwidowane w 2010 roku RedOctane powraca i zapowiada nową grę.
RedOctane szykuje nową grę w gatunku "rhythm games"
Mamy świetną wiadomość dla fanów "Guitar Hero". Odpowiedzialne za nie studio RedOctane powraca. Przypomnijmy, że producent tytułów z gatunku "rhythm games" debiutował w 1999 roku. Założycielami byli bracia Kai i Charles Huang, a ich największym sukcesem okazała się seria "Guitar Hero".
Sukces studia był tak wielki, że znaleźli się na celowniku największych growych molochów. W 2006 roku stali się częścią Activision. Cztery lata później koncern zamknął studio.
Teraz RedOctane powraca. W skład nowego studia wchodzi wiele osób związanych przez lata z serią "Guitar Hero". Związali się z nim nawet bracia Huang, którzy będą doradcami w nowej firmie.
RedOctane zapowiada, że już pracuje nad nowym tytułem z gatunku "rhythm games". Nie będzie to jednak nowa odsłona "Guitar Hero".