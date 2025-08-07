Newsy Gry Zmartwychwstanie studia, które dało nam "Guitar Hero"!
Gry

Zmartwychwstanie studia, które dało nam "Guitar Hero"!

GamesRadar / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Zmartwychwstanie+studia%2C+kt%C3%B3re+da%C5%82o+nam+%22Guitar+Hero%22-162368
Zmartwychwstanie studia, które dało nam &quot;Guitar Hero&quot;!
To się nazywa powrót zza grobu! Zlikwidowane w 2010 roku RedOctane powraca i zapowiada nową grę.

RedOctane szykuje nową grę w gatunku "rhythm games"



Mamy świetną wiadomość dla fanów "Guitar Hero". Odpowiedzialne za nie studio RedOctane powraca. Przypomnijmy, że producent tytułów z gatunku "rhythm games" debiutował w 1999 roku. Założycielami byli bracia Kai i Charles Huang, a ich największym sukcesem okazała się seria "Guitar Hero".


Sukces studia był tak wielki, że znaleźli się na celowniku największych growych molochów. W 2006 roku stali się częścią Activision. Cztery lata później koncern zamknął studio.

Teraz RedOctane powraca. W skład nowego studia wchodzi wiele osób związanych przez lata z serią "Guitar Hero". Związali się z nim nawet bracia Huang, którzy będą doradcami w nowej firmie. 

RedOctane zapowiada, że już pracuje nad nowym tytułem z gatunku "rhythm games". Nie będzie to jednak nowa odsłona "Guitar Hero".

Tak RedOctane ogłasza swój powrót



Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

Zobacz relację z premiery "O psie, który jeździł koleją 2"

Festiwale i nagrody Filmy

Gdynia 2025: Tegoroczna Mistrzowska Piątka

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Festiwal w Wenecji na celowniku hakerów

1 komentarz
Seriale

Spin-off "Yellowstone": Gwiazda "Ulepszenia" dołącza do obsady

1 komentarz
Filmy Multimedia

Agnieszka Holland nakręciła film o wybitnym pisarzu (ZWIASTUN)

4 komentarze
Filmy

Po "Ripleyu" Dakota Fanning zamienia Włochy na Alaskę

Seriale Inne

Był Supermanem. Teraz będzie naprawdę polować na nielegalnych imigrantów

33 komentarze