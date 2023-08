"Mroczna wieża" w budowie. Twórca "Doktora Snu" i "Hush" opowiada o produkcji

"Mroczna wieża": Na jakim etapie są prace nad serialem?







Mroczna wieża - o czym opowiada kultowy cykl?

Zwiastun filmu "Mroczna wieża"



Posłuchaj "Krwawej gadki" o filmie "Doktor Sen"



















W podcaście The Kingcast na Fangorii reżyser zdradził, że choć. Gdy tylko sytuację uda się unormować, " Mroczna wieża " ma być jednak priorytetem. Twórca zdradził również, żejednak nie mógł powiedzieć, o kogo dokładnie chodzi.- mówił Flanagan.Na razie nie wiadomo, która telewizja bądź serwis streamingowy stanie się domem dla "Mrocznej wieży". Biorąc jednak pod uwagę, że należąca do Flanagana oraz Trevora Macy'ego firma producencka Intrepid Pictures podpisała niedawno długoterminową umowę o współpracy z Amazonem, oczywistym wyborem wydaje się Prime Video.Bohaterem "Mrocznej Wieży" jest Roland, ostatni żyjący członek bractwa rycerskiego zwanego Rewolwerowcami. Sensem istnienia mężczyzny jest odnalezienie tytułowej mitycznej budowli, która spaja wszystkie światy. Podczas długiej wędrówki Roland spotyka wielu przyjaciół i wrogów. Zaślepiony chęcią osiągnięcia celu poświęca wszystko, nawet życie towarzyszy.Hollywood przez wiele lat próbowało przenieść na ekran "Mroczną wieżę". Ostatecznie w 2017 roku na ekrany trafił film z Idrisem Elbą Matthew McConaugheyem w rolach głównych. Spotkał się on jednak z chłodnym przyjęciem zarówno wśród krytyków jak i fanów literackiego pierwowzoru. Ponadto zarobił zaledwie 113 milionów dolarów przy budżecie rzędu 66 milionów. Mike Flanagan ma już na koncie dwie ekranizacje prozy Kinga . Mowa o " Grze Geralda " oraz wspomnianym na początku " Doktorze Śnie ", czyli kontynuacji kultowego " Lśnienia ". Ponadto w CV reżysera znajdziemy m.in. takie tytuły jak " Zanim się obudzę ", " Ouija: Narodziny zła " i " Oculus ".