"Godzilla Minus One". Ujawniono tytuł kontynuacji!

Z okazji Dnia Godzilli Toho miało dla fanów prezent. Studio ujawniło, jaki tytuł będzie nosić sequel filmu "Godzilla Minus One".
Nadchodzi "G -0,0"
W poniedziałek Toho zaprezentowało klip wideo, w którym pada tytuł nowego filmu. Brzmi on "Godzilla Minus Zero"
. Tak prezentuje się nowe logo.
O "Godzilla Minus Zero"
oficjalnie praktycznie nic nie wiemy. Odpowiada za niego reżyser poprzedniego filmu Takashi Yamazaki
.
Fabuła i obsada są na razie trzymane w tajemnicy. Projekt jest jednak realizowany ze znacznie większym rozmachem. A zdjęcia kręcone są nie tylko w Japonii, ale również w Nowej Zelandii i Norwegii.
Premiera planowana jest na drugą połowę 2026 roku.
Akcja filmu "Godzilla Minus One
" rozgrywała się w Japonii po II wojnie światowej. Ryunosuke Kamiki
wcielał się w Kōichiego Shikishimę – byłego pilota kamikaze, który ledwo przeżył spotkanie z Godzillą i teraz cierpi na zespół stresu pourazowego. Gdy potężny potwór pojawia się ponownie kilka lat później, grupa żołnierzy oraz weteranów musi się zjednoczyć, by pokonać monstrum, zanim zniszczy ono Japonię.
"Godzilla Minus One
" była globalnym przebojem. Zdobyła też Oscara
za najlepsze efekty specjalne.
Zobacz wideo ujawniające tytuł filmu "Godzilla Minus Zero"