Listopad w CANAL+: "The Office PL 5" zaprasza. Co oglądać?

Mówią, że listopad to najgorszy miesiąc w roku. I w takich momentach ratuje nas kino! A szczególnie to pod ręką, które nie wymaga wychodzenia z domu. Sprawdźcie więc bibliotekę CANAL+, bo listopadowe nowości zapowiadają emocjonalny maraton.
Biuro w "The Office PL 5
" znów zamienia się w arenę absurdów, romansów i drobnych wojenek o ego, które znają wszyscy, którzy choć raz byli na firmowym spotkaniu.
W "Północ Południe
" Quebo
wróci z muzycznym wyznaniem o walce z samym sobą, serwując kino, które po prostu się czuje. Z kolei "Wrooklyn Zoo
" Krzysztofa Skoniecznego
przeniesie do pulsującego Wrocławia, gdzie miłość potrafi być równie niebezpieczna jak gangi, które rządzą ulicami.
A jeśli komuś zabraknie adrenaliny – "Abigail
" zadba o to z nadwyżką, bo ta dwunastoletnia baletnica to bardziej demon niż dziecko. Taki listopad to prawdziwe wyzwanie dla kinomaniaków. To co wybieracie?
Poniżej znajdziecie najciekawsze propozycje do oglądania w listopadzie, ale to nie wszystko, co CANAL+
.
od 14 listopada – na początek 3 odcinki, kolejne co tydzień
Piąty sezon "The Office PL
" wjeżdża jak firmowy mail z dopiskiem "Pilne!" – więc lepiej otworzyć od razu. Michał postanawia zrobić sobie detoks od kobiet, co w jego wykonaniu brzmi jak "suchy styczeń", tylko że emocjonalny. Tymczasem w Siedlcach szykuje się polityczna jatka: Levan i Darek walczą o fotel radnego, a biurowe intrygi rosną szybciej niż ceny mieszkań w nowej inwestycji seksownej deweloperki. Ten sezon zapowiada się jak najlepszy open space: niby chaos, a każdy znajdzie coś dla siebie – romans, absurd i satyrę na polską rzeczywistość. Humor wciąż jest ostry jak spinacz biurowy, a obsada (m.in. Piotr Polak
, Milena Lisiecka
, Adam Woronowicz
) trzyma poziom, który dawno przestał być "polską wersją" czegokolwiek.
22 listopada
W "Północ Południe
" Quebonafide
wraca z własnych ciemności, by opowiedzieć, jak wygląda życie między euforią a przepaścią. Zamiast klasycznej autobiografii dostajemy film-melodię: raz dokument, raz musical, raz intymne wyznanie, które bije prosto z serca i głośników. To nie jest opowieść o chorobie, tylko o człowieku, który próbuje się z niej uśmiechnąć – czasem przez łzy, czasem przez bit. Debiut reżyserski pulsujący emocją i muzyką może zachwycić tych, którzy tęsknią za kinem osobistym, nieprzewidywalnym i prawdziwym jak wers pisany o trzeciej nad ranem. "Północ Południe
" zostaje w głowie długo po seansie – jak refren, który znasz na pamięć, choć nigdy go wcześniej nie słyszałeś.
od 11 listopada
"Dziewczyna z igłą
" bez wątpienia wbija się pod skórę – subtelnie, ale boleśnie. Karoline, młoda kobieta z Kopenhagi po I wojnie światowej, traci wszystko, gdy zachodzi w ciążę. Zdesperowana trafia pod skrzydła charyzmatycznej Dagmar, prowadzącej nielegalną agencję adopcyjną. Wkrótce jednak odkrywa, że za uśmiechem dobrodusznej opiekunki kryje się coś znacznie mroczniejszego niż bieda i głód. Reżyser Magnus von Horn
, nominowany do Oscara, Złotego Globu i Złotej Palmy w Cannes, stworzył kino, które nie daje odetchnąć ani na chwilę. Wspaniałe zdjęcia Michała Dymka
i nagrodzona Orłami obsada z Vic Carmen Sonne
i Trine Dyrholm
sprawiają, że trudno się otrząsnąć – jak po zastrzyku, który miał leczyć, a budzi cały ból świata.
od 1 listopada
Miłość tak silna, że nawet śmierć nie potrafi jej przerwać – to właśnie napędza Erica (Bill Skarsgård
), który wraca z zaświatów, by pomścić ukochaną Shelley. Zamiast odpoczynku w niebiosach czeka go krwawa odyseja przez świat żywych i umarłych, gdzie każda zemsta ma swoją cenę. To historia pełna gotyckiego piękna, bólu i melancholii, w której serce bije dalej – nawet po drugiej stronie. Skarsgård
, znany z "To
" i "Nosferatu
", łączy tu melancholię z dziką siłą, tworząc bohatera, którego nie da się zapomnieć. "Kruk
" hipnotyzuje klimatem i emocjami, a jego atmosfera gęsta jak dym po świecy sprawia, że trudno oderwać wzrok od ekranu.
od 8 listopada
W ulicznym rytmie Wrocławia zderzają się dwa światy – Kosy, charyzmatycznego skejta z osiedla, i Zory, romskiej dziewczyny o głosie, który potrafi złamać serce i tradycję. Ich spotkanie to jak iskra w beczce z benzyną – nie da się odwrócić wzroku, gdy zaczyna płonąć. Miłość rodzi się tu nie w cieniu gwiazd, lecz pod blokiem, wśród graffiti, hałasu deskorolek i zakazanych marzeń. Za wszystkim stoi Krzysztof Skonieczny
, twórca kultowego "Ślepnąc od świateł
", który znów serwuje kino brudne, intensywne i hipnotyczne jak sen po nieprzespanej nocy. Film może oczarować fanów miejskiego realizmu, emocji na krawędzi i muzyki, która pulsuje jak tętno zakochanych.
od 21 listopada
W eleganckiej willi, gdzie miało dojść tylko do prostego porwania dla okupu, zaczyna się noc, której nikt nie przeżyje spokojnie. Dwunastoletnia Abigail wygląda jak aniołek z akademii baletu, ale w środku ma coś, co sprawia, że nawet najtwardsi bandyci zaczynają się modlić. Gdy kolejni porywacze znikają w tajemniczych okolicznościach, napięcie rośnie jak w horrorowym "Home Alone" – tylko zamiast pułapek z farbą mamy krwawe arabeski i demoniczny urok. Film kusi pomysłem, który miesza brutalny thriller z czarnym humorem i groteską. Reżyserzy Matt Bettinelli-Olpin
i Tyler Gillett
, twórcy sukcesu nowego "Krzyku
", serwują rozrywkę tak przewrotną, że trudno się nie bawić, nawet gdy robi się naprawdę strasznie.
od 11 listopada, kolejne odcinki co tydzień
W paryskim półmroku trzy siostry – Alexia, Tam i Sylia – wracają do gry, by odzyskać obrazy ojca zmarłego w tajemniczym pożarze. Kradną ze stylem, wdziękiem i odrobiną melancholii – jakby Audrey Hepburn
postanowiła zostać złodziejką w ekipie "Ocean’s Eleven
". Serial "Cat’s Eyes
", adaptacja kultowej japońskiej mangi, kusi elegancją Paryża, dynamiczną akcją i atmosferą retro noir. To coś dla fanów połączenia sztuki, tajemnicy i kobiecej siły z pazurem. Stylowe pościgi, inteligentny humor i siostrzana chemia sprawiają, że ogląda się to jak modowy pokaz z adrenaliną w tle. A że za projektem stoją Francuzi – można być pewnym, że nawet napad na muzeum będzie tu wyglądał jak małe dzieło sztuki.
