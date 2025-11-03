Newsy Filmy Inne Jesse Eisenberg gotowy na prawdziwy ból po oddaniu nerki
Filmy / Inne

Jesse Eisenberg gotowy na prawdziwy ból po oddaniu nerki

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jesse+Eisenberg+-+gwiazda+%22Iluzji+3%22+-+wyzna%C5%82%2C+%C5%BCe+odda+nerk%C4%99+nieznajomej+osobie-163728
Jesse Eisenberg gotowy na prawdziwy ból po oddaniu nerki
źródło: Getty Images
autor: Theo Wargo
Wkrótce do kin trafi "Iluzja 3", w której znaną z poprzednich odsłon postać J. Daniela Atlasa znów zagra Jesse Eisenberg. Przy okazji promocji filmu aktor wyjawił, że zamierza wkrótce oddać jedną ze swoich nerek nieznajomej osobie. Już od jakiegoś czasu jest też dawcą krwi. 

Altruistyczny gest Eisenberga



GettyImages-2241965779.jpg Getty Images © Taylor Hill


W rozmowie z Today, Eisenberg stwierdził:

Za sześć tygodni oddam swoją nerkę, naprawdę. Nie jest to obarczone ryzykiem i bardzo potrzebne, jeśli ma się na to czas i chęć.

Aktor przyznał, że na pomysł wpadł już 10 lat temu, ale dopiero ostatnio miał możliwość na poważnie zająć się tą sprawą. Eisenberg streścił też, jak wygląda proces znalezienia odpowiedniego biorcy: Powiedzmy, że ktoś potrzebuje nerki w Kansas City, a nie może jej przyjąć od swojego dziecka czy innego potencjalnego dawcy – wtedy może skorzystać z mojej, a ktoś inny z nerki tamtej drugiej osoby. To działa tylko wtedy, kiedy znajdzie się jakiś altruista gotowy oddać narząd. 

Termin zabiegu aktora wyznaczono na połowę grudnia.

"Iluzja 3" – zwiastun



W "Iluzji 3" legendarni Czterej Jeźdźcy łączą siły z grupą młodych, zbuntowanych iluzjonistów, by dokonać zuchwałej kradzieży bezcennego diamentu i pokrzyżować szyki międzynarodowej organizacji przestępczej. Poniżej zwiastun widowiska w reżyserii Rubena Fleischera:

Powiązane artykuły Jesse Eisenberg

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Gry

"ARC Raiders" najgorętszym growym tytułem ostatnich dni.

Filmy Box office

Box Office Świat: Anime górą. "Chainsaw Man" pozostał liderem

Seriale Wideo

Jak powstawał "Heweliusz"? Szyc, Wasilewska i Holoubek o serialu

Filmy

Reboot "Mumii" z nowym tytułem. O czym opowie fabuła?

10 komentarzy
Filmy

"Godzilla Minus One". Ujawniono tytuł kontynuacji!

18 komentarzy
Seriale Filmy

Listopad w CANAL+: "The Office PL 5" zaprasza. Co oglądać?

Filmy

Listopad w kinach sieci Multikino