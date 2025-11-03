Jesse Eisenberg gotowy na prawdziwy ból po oddaniu nerki

Wkrótce do kin trafi "Iluzja 3", w której znaną z poprzednich odsłon postać J. Daniela Atlasa znów zagra Jesse Eisenberg. Przy okazji promocji filmu aktor wyjawił, że zamierza wkrótce oddać jedną ze swoich nerek nieznajomej osobie. Już od jakiegoś czasu jest też dawcą krwi.
Altruistyczny gest Eisenberga
Getty Images © Taylor Hill
W rozmowie z Today, Eisenberg
stwierdził: Za sześć tygodni oddam swoją nerkę, naprawdę. Nie jest to obarczone ryzykiem i bardzo potrzebne, jeśli ma się na to czas i chęć.
Aktor przyznał, że na pomysł wpadł już 10 lat temu, ale dopiero ostatnio miał możliwość na poważnie zająć się tą sprawą. Eisenberg
streścił też, jak wygląda proces znalezienia odpowiedniego biorcy: Powiedzmy, że ktoś potrzebuje nerki w Kansas City, a nie może jej przyjąć od swojego dziecka czy innego potencjalnego dawcy – wtedy może skorzystać z mojej, a ktoś inny z nerki tamtej drugiej osoby. To działa tylko wtedy, kiedy znajdzie się jakiś altruista gotowy oddać narząd.
Termin zabiegu aktora wyznaczono na połowę grudnia.
"Iluzja 3" – zwiastun
W "Iluzji 3
" legendarni Czterej Jeźdźcy łączą siły z grupą młodych, zbuntowanych iluzjonistów, by dokonać zuchwałej kradzieży bezcennego diamentu i pokrzyżować szyki międzynarodowej organizacji przestępczej. Poniżej zwiastun widowiska w reżyserii Rubena Fleischera
: