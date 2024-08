"Na krawędzi 2" Stallone nie jest głównym bohaterem! Znamy fabułę

Sylvester Stallone znów w górach. Zdjęcia do "Na krawędzi 2" już wkrótce

"Na krawędzi" - wielki hit Stallone'a

Zwiastun filmu "Na krawędzi"

Jak donosi portal Screen Daily, zdjęcia do widowiskaruszą na przełomie września i października. Kręcone będą m.in. w austriackich Alpach.W filmie pojawi się. Nie będzie jednak główną postacią filmu. Pierwsze skrzypce ma graćScreen Daily podaje, że akcja filmu rozgrywać się będzie w Dolomitach. Gabe prowadzi dom dla bogatych turystów. Podczas górskiej wyprawy z ważnym klientem zostaną wzięci na zakładników. Do akcji rusza córka Gabe'a, która podobnie jak ojciec jest mistrzynią wspinaczki...Za reżyserię odpowiada Francuz. Jest on najlepiej znany za sprawą sensacyjnej dylogii. Ostatnio nakręcił akcyjniak z Gerardem Butlerem . Autorem aktualnej wersji scenariusza jest(serial " Łowcy ").Oryginalnewciąż. W 1993 roku na całym świecie zarobił. Film nie mógł się pojawić w lepszym momencie. Kariera Stallone'a zaczęła się bowiem chwiać w posadach po dwóch klapach finansowych z rzędu ().Bohaterem oryginału był ratownik górski Gabe. Nie może dojść do siebie po tragicznym wypadku, w którym zginęła dziewczyna jego przyjaciela. Gabe czuje się odpowiedzialny za jej śmierć. Tymczasem z gór nadchodzi wołanie o pomoc. Pasażerowie rozbitego samolotu znaleźli się w potrzasku. Gabe wyrusza na ratunek. Nie wie, że "ofiary" to grupa bezwzględnych bandytów, którzy poszukują w górach zaginionej walizki z wielomilionowym łupem.