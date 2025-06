Premiera serialu "Outlander: Blood of My Blood" już niedługo. Powstanie 2. sezon

Prequel "Outlandera" – premiera 8 sierpnia. Co o nim wiemy?

"Outlander: Blood of My Blood" – zobacz zwiastun 1. sezonu

O czym opowiada "Outlander"?

10-odcinkowy prequel zatytułowany " Outlander: Blood of My Blood " powstał dla stacji Starz. Zdjęcia kręcone były Szkocji. Podobnie jak w przypadku oryginału akcja toczy się na dwóch płaszczyznach czasowych: w XVIII-wiecznej Szkocji oraz w Anglii czasów I wojny światowej.Rodziców Jamiego, czyli Ellen MacKenzie i Briana Frasera, grają Harriet Slater Jamie Roy . Z kolei w rodziców Claire, Julię Moriston i Henry'ego Beauchampa, wcielają się Hermione Corfield Jeremy Irvine . Obowiązki showrunnera pełni Matthew B. Roberts , czyli twórca oryginalnej serii.Tak mówi on o nowej produkcji: Outlander " zadebiutował w 2014 roku. Jego bohaterką jest Claire Randall, zamężna sanitariuszka, która w 1945 roku w tajemniczy sposób zostaje przeniesiona do roku 1743. Zostaje zmuszona do poślubienia Jamiego Frasera, młodego, szlachetnego i romantycznego szkockiego wojownika. Pomiędzy dwójką bohaterów rodzi się jednak uczucie, co sprawia, że Claire czuje się rozdarta.