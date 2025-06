"28 lat później": Dlaczego marketing ukrywa prawdziwą fabułę filmu?

Dlaczego "28 lat później" był promowany jako inny film?

MOVIE SIĘ: "28 lat później" – recenzja filmu

Tak jak " 28 dni później " eksperymentowało z gatunkiem filmu o zombie wpisując horror w wyciszoną opowieść o samotności,. Zaczynając się jako kino grozy, najnowszy film Danny'ego Boyle'a z czasem wędruje w inne, dużo bardziej emocjonalne rejony. Wszystko zmienia się w momencie, gdy Spike ( Alfie Williams ) wyrusza w podróż w poszukiwaniu lekarza wraz ze swoją chorą matką Islą ( Jodie Comer ). Droga matki i syna przez dzikie i niebezpieczne rejony Anglii staje się impulsem do niespodziewanego wywrócenia tonu całego filmu.Wnioskując na podstawie opinii w sieci, głębokie wzruszenie nie było tym, czego spodziewali się widzowie wybierając się na dreszczowiec o apokalipsie zombie. Zdawało sobie z tego sprawę również studio Sony, które w swoich materiałach promocyjnych postanowiło ukryć ten element filmu, eksponując wyłącznie jego horrorowe walory. W niedawnej rozmowie dla portalu The Independent reżyser Danny Boyle pochylił się nad tą decyzją dotyczącą marketingu swojego nowego filmu.– powiedział, po czym dodał –[ukrycie tego wątku w promocji]– zażartował na koniec Boyle Variety przytacza także fragment własnego wywiadu z Boylem , w którym reżyser postanowił pochylić się nad różnicami w wypuszczaniu filmu dziś oraz ponad 20 lat temu, a więc wtedy, gdy oryginalne " 28 dni później " miało swoją premierę. Co ciekawe, reżyser wskazał na kluczową rolę kobiet, które – jego zdaniem – coraz chętniej i tłumniej wybierają się na produkcje grozy.– dodał Boyle