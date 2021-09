"Niepewne". Premiera ostatniego sezonu w październiku

HBO ogłosiło, że ostatni sezon serialu " Niepewne " zadebiutuje 24 października. Przy okazji zaprezentowano jego teaser:Główna bohaterka " Niepewnych " Issa Dee ( Issa Rae ) jest młodą Afroamerykanką, która mieszka w Los Angeles. Mimo licznych upokorzeń i chronicznego braku pewności siebie stara się żyć po swojemu, nie patrząc na różnego rodzaju konwenanse. Chociaż nieustannie zmaga się z brakiem pieniędzy i problemami z pracą, do wszystkiego podchodzi z humorem. Jej najlepszą przyjaciółką jest skupiona na sobie prawniczka Molly ( Yvonne Orji ).Serial ma na swoim koncie ponad 10 nominacji do Emmy (jedną zamienioną na statuetkę) oraz dwie nominacje do Złotych Globów (dla odtwórczyni głównej roli Issy Rae ).