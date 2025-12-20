Newsy Seriale "Biały Lotos": znamy pierwsze gwiazdy 4. sezonu
"Biały Lotos": znamy pierwsze gwiazdy 4. sezonu

Alexander Ludwig ("Wikingowie", "Bad Boys: Ride or Die") oraz  AJ Michalka ("Nostalgia anioła", "Super 8") są pierwszymi oficjalnie potwierdzonymi członkami obsady 4. sezonu antologii HBO "Biały Lotos".

"Biały Lotos": co wiemy o 4. sezonie?



Póki co tożsamość postaci oraz fabuła trzymane są w tajemnicy. Wiemy jedynie, że nowe odcinki będą rozgrywać się we Francji i opowiedzą o tygodniu z życia nowej grupy bohaterów.   

GettyImages-2185880715.jpg Getty Images © Amanda Edwards

GettyImages-2246126531.jpg Getty Images © Paul Archuleta


Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zdjęcia powinny rozpocząć się wiosną. Jak informuje serwis Deadline, rolę w 4. sezonie negocjuje legendarna brytyjska aktorka Helena Bonham Carter.

"Biały Lotos" to satyra społeczna z akcją osadzoną w sieci tytułowych ekskluzywnych hoteli. Serial podąża za grupą majętnych gości, którzy w tym samym czasie spędzają wakacje, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów. Za każdym razem pobyt przerywa brutalnie czyjaś śmierć. Serial Mike'a White'a regularnie zdobywa nominacje do Emmy i Złotych Globów. 

Choć znamy kraj, w którym będzie rozgrywał się 4. sezon, wciąż nie zostało potwierdzone, w którym hotelu powstaną zdjęcia. Dotychczas ekipa "Białego Lotosu" chętnie wykorzystywała przybytki sieci Four Seasons. Jeśli ta tradycja będzie kontynuowana, do wyboru są trzy lokalizacje: Grand-Hôtel du Cap-Ferrat na Francuskiej Riwierze, Megève we francuskich Alpach oraz Hotel George V w samym centrum Paryża.

"Biały Lotos": zwiastun 3. sezonu



