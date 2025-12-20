Newsy Seriale Z "Igrzysk śmierci" do serialu "Assassin's Creed". Laura Marcus w obsadzie
VOD / Seriale

Z "Igrzysk śmierci" do serialu "Assassin's Creed". Laura Marcus w obsadzie

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Z+%22Igrzysk+%C5%9Bmierci%22+do+serialu+%22Assassin%27s+Creed%22.+Laura+Marcus+w+obsadzie-164457
Z &quot;Igrzysk śmierci&quot; do serialu &quot;Assassin's Creed&quot;. Laura Marcus w obsadzie
źródło: Materiały prasowe
Powiększa się obsada serialu "Assassin's Creed", który powstaje dla platformy Netflix. W adaptacji popularnej serii gier wideo wystąpi również Laura Marcus ("Śmierć od pioruna", "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek").
 

Laurca Marcus w serialowym "Assasin's Creed"



GettyImages-1677756579.jpg Getty Images © Dave Benett


Na razie nie ujawniono, w jaką postać wcieli się Laura Marcus. Będzie to drugi serial Netfliksa w filmografii angielskiej aktorki, która zagrała wcześniej w miniserialu "Śmierć od pioruna", wcielając się w córkę byłego prezydenta USA. Niedługo wystąpi jako Silka w widowisku "Wschód słońca w dniu dożynek", nowej części "Igrzysk śmierci". Wcześniej zagrała w takich produkcjach jak m.in. "The Serpent Queen", "Pomost", "Diabelska godzina" i "Andor".

W "Assassin's Creed" wystąpią również Toby Wallace, Lola Petticrew i Zachary Hart, których udział ujawniono już wcześniej.

Serial, inspirowany hitem Ubisoftu (230 sprzedanych egzemplarzy gier z serii), ma być widowiskowym thrillerem o odwiecznym konflikcie dwóch tajnych frakcji: jednej pragnącej sterować losami ludzkości, oraz drugiej walczącej o zachowanie wolnej woli. Według dostępnych informacji, produkcja nie ma adaptować bezpośrednio fabuł gier – zamiast tego prawdopodobnie wprowadzi nowych bohaterów, którzy przemierzą kluczowe momenty historii, próbując wpłynąć na przyszłość świata.
   
Zdjęcia do serialu mają ruszyć w 2026 roku we Włoszech, które będą jednym z głównych miejsc akcji. Nie wiadomo jednak, w jakim czasie będą oryginalnie żyć bohaterowie. Nad całością czuwają Roberto Patino i David Wiener, pełniący funkcję showrunnerów. Serial powstaje w ramach umowy między Netfliksem a Ubisoftem z 2020 roku.

"Assassin's Creed" Netfliksa nie jest pierwszą ekranizacją tej gry – wcześniej powstał chłodno przyjęty film z Michaelem Fassbenderem.


"Assassin's Creed" – zwiastun


Powiązane artykuły Laura Marcus

Zobacz wszystkie artykuły

Assassin's Creed  (2026)

 Assassin's Creed

Assassin's Creed  (2007)

 Assassin's Creed

Assassin's Creed: Shadows  (2025)

 Assassin's Creed: Shadows

Najnowsze Newsy

Filmy

Filmy o Jamesie Bondzie wejdą na Netfliksa! Co planuje Amazon?

1 komentarz
Filmy

Cameron chce Oscara. Dla innego reżysera

8 komentarzy
Seriale

"Biały Lotos": znamy pierwsze gwiazdy 4. sezonu

2 komentarze
Rankingi

Ci aktorzy nagle zniknęli z ekranów. Ale powrócili

14 komentarzy
Filmy

Zdjęcia do nowego "Spider-Mana" zakończone. Reżyser dziękuje Tomowi Hollandowi

6 komentarzy
Filmy

Magiczne Święta z CANAL+

"Mistrzynie" 29 grudnia o 22:25 w TVP 1