Z "Igrzysk śmierci" do serialu "Assassin's Creed". Laura Marcus w obsadzie

Powiększa się obsada serialu "Assassin's Creed", który powstaje dla platformy Netflix. W adaptacji popularnej serii gier wideo wystąpi również Laura Marcus ("Śmierć od pioruna", "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek").
Laurca Marcus w serialowym "Assasin's Creed"
Na razie nie ujawniono, w jaką postać wcieli się Laura Marcus. Getty Images © Dave Benett
Będzie to drugi serial Netfliksa w filmografii angielskiej aktorki, która zagrała wcześniej w miniserialu "Śmierć od pioruna
", wcielając się w córkę byłego prezydenta USA. Niedługo wystąpi jako Silka w widowisku "Wschód słońca w dniu dożynek
", nowej części "Igrzysk śmierci
". Wcześniej zagrała w takich produkcjach jak m.in. "The Serpent Queen
", "Pomost
", "Diabelska godzina
" i "Andor
".
W "Assassin's Creed"
wystąpią również Toby Wallace
, Lola Petticrew
i Zachary Hart
, których udział ujawniono już wcześniej. Serial, inspirowany hitem Ubisoftu (230 sprzedanych egzemplarzy gier z serii), ma być widowiskowym thrillerem o odwiecznym konflikcie dwóch tajnych frakcji: jednej pragnącej sterować losami ludzkości, oraz drugiej walczącej o zachowanie wolnej woli.
Według dostępnych informacji, produkcja nie ma adaptować bezpośrednio fabuł gier – zamiast tego prawdopodobnie wprowadzi nowych bohaterów, którzy przemierzą kluczowe momenty historii, próbując wpłynąć na przyszłość świata.
Zdjęcia do serialu mają ruszyć w 2026 roku we Włoszech, które będą jednym z głównych miejsc akcji. Nie wiadomo jednak, w jakim czasie będą oryginalnie żyć bohaterowie. Nad całością czuwają Roberto Patino
i David Wiener
, pełniący funkcję showrunnerów. Serial powstaje w ramach umowy między Netfliksem a Ubisoftem z 2020 roku.
"Assassin's Creed
" Netfliksa nie jest pierwszą ekranizacją tej gry – wcześniej powstał chłodno przyjęty film
z Michaelem Fassbenderem
.
"Assassin's Creed" – zwiastun