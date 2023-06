To się dzieje! Produkcje HBO trafią na platformę Netflix

Serial "Niepewne" na platformie Netflix

Jak podaje portal Deadline,. Prawa streamingowe zostały sprzedane po tym, jak Warner Bros. Discovery przeniosło serial na należącą do siebie stację OWN, gdzie był nadawany na początku roku.Główna bohaterkaIssa Dee ( Issa Rae ) jest młodą Afroamerykanką, która mieszka w Los Angeles. Mimo licznych upokorzeń i chronicznego braku pewności siebie stara się żyć po swojemu, nie patrząc na różnego rodzaju konwenanse. Chociaż nieustannie zmaga się z brakiem pieniędzy i problemami z pracą, do wszystkiego podchodzi z humorem. Jej najlepszą przyjaciółką jest skupiona na sobie prawniczka Molly ( Yvonne Orji ).Serial ma na swoim koncie ponad 10 nominacji do Emmy (jedną zamienioną na statuetkę) oraz dwie nominacje do Złotych Globów (dla odtwórczyni głównej roli Issy Rae ).Informacja o umowie, która nie jest jeszcze formalnie podpisana, pojawia się tego samego dnia, w którym Warner Bros. Discovery rozpoczęło kolejną falę zwolnień. Tym razem w należących do koncernu stacjach telewizyjnych.. Dlaczego więc Warner Bros. Discovery zdecydowało się na ten krok? Sprawa jest prosta -. Obecnie jego dług wynosi bowiem ponad 50 miliardów dolarów. To właśnie dlatego pod kierownictwem Zaslava z platformy Max zniknęło wiele tytułów, a inne zostały skasowane na etapie produkcji. Z tego też powodu od dłuższego czasu trwają w koncernie zwolnienia i procesy konsolidacyjne.