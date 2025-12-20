Filmy o Jamesie Bondzie wejdą na Netfliksa! Co planuje Amazon?

Niespodziewane porozumienie między rywalizującymi ze sobą platformami streamingowymi. Biblioteka filmów, których właścicielem jest Amazon, uwzględniająca serię filmów o Jamesie Bondzie, ma być dostępna w serwisie Netflix.
Netflix i Amazon dzielą się Bondem
W tym miesiącu na Netfliksie pojawił się serial Prime Video "Łowcy
". 15 stycznia
jego tropem pójdą takie produkcje jak m.in. "Śmierć nadejdzie jutro", "Nie czas umierać", "Quantum of Solace" i "Skyfall", a także "Rocky", "Creed", "Legalna blondynka" i serial "Człowiek z wysokiego zamku".
Wygląda na to, że umowa nie uwzględnia Polski – przynajmniej w chwili obecnej nie ujawniono tej informacji.
"Łowcy
" nie są obecnie dostępni na Netfliksie w Polsce. Informacja prasowa dotycząca umowy między platformami wylicza zaś następujące kraje: USA, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Włochy oraz kraje Beneluksu, kraje nordyckie i Amerykę Łacińską. "Łowcy
" mają być dostępni na Netfliksie przez rok, a wspomniane filmy o Bondzie – przez trzy miesiące.
Przedstawiciele Amazona skomentowali nieoczekiwane porozumienie między firmami jako "strategiczną decyzję biznesową, która ma poszerzyć globalny zasięg i na powrót zaangażować widownię". Kiedy Amazon przejął studio MGM, planowaliśmy użyczać licencję ikonicznej biblioteki wytwórni streamingowym i telewizyjnym partnerom na całym świecie. Wprowadzenie tych ikonicznych filmów i seriali na Netfliksa to ciąg dalszy tej strategii
, powiedział Chris Ottinger, szef dystrybucji Amazon MGM Studios. "James Bond" pozostaje jedną z najbardziej długowiecznych i wpływowych serii w historii kina. Towarzyszą mu inne uwielbiane tytuły z naszej biblioteki, takie jak "Łowcy". Ta umowa odzwierciedla globalny apetyt na jakościowe opowieści oraz silną relację, jaką zbudowaliśmy z Netfliksem.
"Nie czas umierać" – zwiastun