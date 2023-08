"Niezniszczalni 4" otrzymali kategorię wiekową. R czy PG-13?

"Niezniszczalni 4" wracają na stare tory

W uzasadnieniu przyznająca kategorie wiekowe organizacja Motion Picture Association podała, żeotrzymali R-kęPowyższa informacja powinna ucieszyć zwłaszcza tych widzów, którzy nie mogli pogodzić się z faktem, iż trzecia część serii została zrealizowana z myślą o kategorii wiekowej PG-13. Aby dotrzeć do potencjalnie szerszej publiczności producenci trójki zdecydowali się stonować brutalność i usunąć ze scenariusza niecenzuralne wyrazy. Ów artystyczny zabieg nie przyniósł jednak spodziewanych rezultatów - " Niezniszczalni 3 " okazali się najmniej kasową odsłoną cyklu. W czwórce twórcy postanowili więc powrócić na stare tory.Stara gwardia twardzieli powraca w towarzystwie młodszego pokolenia gwiazd kina akcji, by ocalić świat przed trzecią wojną światową. W ręce terrorystów wpada broń masowej zagłady o mocy zdolnej zniszczyć całą planetę. Barney Ross i jego niezniszczalna ekipa wkraczają do akcji, by zapobiec wojnie Rosji z USA.Lee Christmas i Barney Ross po raz kolejny zwołują ekipę topowych najemników, by stanąć do walki z wyjątkowo bezwzględnym wrogiem. Niezniszczalni wkraczają do akcji zawsze, gdy wszystkie inne środki zawodzą. Tym razem jednak stara gwardia nie wystarczy. Do zespołu twardzieli dołącza młode pokolenie reprezentujące nowe style walki, inną taktykę i metody działania. Muszą odbić z rąk terrorystów broń masowej zagłady o niewyobrażalnej sile, zanim trafi ona w ręce dyktatora, który nie cofnie się przed niczym, by ocalić swoją potęgę. Dodatkową komplikacją będzie wybuchowa relacja, która połączy Lee Christmasa ze zmysłową femme fatale Giną.Zdjęcia do " Niezniszczalnych 4 " były realizowane w Wielkiej Brytanii, Grecji i Bułgarii. W obsadzie znaleźli się m.in.oraz. Za kamerą stanął Scott Waugh (" Need for Speed ", " Akt odwagi ").