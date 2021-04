"Niezniszczalni 4" jednak powstaną? Zdjęcia w tym roku?

Trzecia część cyklu " Niezniszczalni " miała premierę w 2014 roku. Niektórzy fani serii zwątpili, czy zapowiadana czwarta część w ogóle kiedykolwiek powstanie. Teraz dostaliśmy dobrą wiadomość. Jest szansa, że zdjęcia do " The Expendables 4 " ruszą jeszcze w tym roku.Tak przynajmniej zasugerował w wywiadzie przeprowadzonym na potrzeby "The Jenna Ben Show" Randy Couture . Jak ujawnił, dostał cynk od swojego agenta, że trwają obecnie prace nad scenariuszem i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to mógłby wejść na plan filmowy tej jesieni. Couture jednak nie chce nadmiernie rozbudzać apetytów fanów. Przypomniał, że nie jest to pierwszy raz, kiedy prace nad scenariuszem do " The Expendables 4 " dobiegały końca. Poprzednie wersje tekstu nie doprowadziły jednak do realizacji widowiska.Prace nad czwartą częścią " Niezniszczalnych " zostały przerwane w 2017 roku, kiedy to Sylvester Stallone opuścił projekt. Zaraz po nim z udziału zrezygnował Arnold Schwarzenegger , który stwierdził, że bez Sly'a film nie ma sensu. W 2018 roku Stallone ponownie zmienił zdanie i jednak postanowił w filmie wystąpić. Od tamtej pory jednak niewiele wokół projektu się działo, poza pojawiającymi się w 2020 roku doniesieniami o spin-offie "The Expendables: A Christmas Story" poświęconym Lee Christmasowi granemu przez Jasona Stathama