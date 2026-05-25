Newsy Okej ten hokej! Mamy recenzję serialu "Off Campus"
Chyba nikt nie przewidziałby, że najseksowniejszym sportem 2026 roku okaże się hokej, a jednak – pisze w swojej recenzji serialu "Off Campus" Katarzyna Kebernik. "A jednak" – powtarzamy za nią. 

Serial Prime Video rzeczywiście cieszy się dużą popularnością. Ale jak zapewnia autorka: Nie jest w żadnym razie próbą podpięcia się pod hype na "Gorącą rywalizację". Serial "Off Campus" to ekranizacja bestsellerowego cyklu romansów Elle Kennedy, która opowiada o grupie studentów i zawodników elitarnej drużyny hokejowej, balansujących między sportową presją, przyjaźnią i skomplikowanymi relacjami uczuciowymi.

Dlaczego widownia kupiła "Off Campus"? – pyta Kebernik. Odpowiedź poznacie w jej recenzji dostępnej POD LINKIEM TUTAJ.

Fragmenty można przeczytać poniżej. 

Dajcie znać, czy macie tak samo. 

"Off Campus" – zobacz zwiastun


Recenzja serialu "Off Campus" | Prime Video


Okej ten hokej
autorka: Katarzyna Kebernik

Autorka zapewnia:

"Off Campus" nie jest w żadnym razie próbą podpięcia się pod hype na "Gorącą rywalizację". To adaptacja znanej, lubianej i liczącej już ponad dekadę serii książkowej autorstwa Elle Kennedy. Cykl romansów z gatunku New Adult, których akcja toczy się w środowisku studenckim na uniwersytecie Briar i koncentruje się na perypetiach miłosnych zawodników z akademickiej drużyny hokejowej, zdobył popularność także w Polsce. Każdy tom skupia się na historii innej pary. Bohaterami pierwszej części – a także pierwszego sezonu serialu – są kapitan drużyny, Garrett (Belmont Cameli), i aspirująca kompozytorka, Hannah (Ella Bright).


I zauważa:

Chociaż pierwszym skojarzeniem może być "Gorąca rywalizacja", to "Off Campus" bliżej jest do "Heartstoppera". Oba seriale naprawdę wiele łączy. "Off Campus" ma podobny klimat: ciepły, słodki i czuły. Przyjemna ścieżka muzyczna sięga po rozmaitych artystów, od Eltona Johna po Selenę Gomez, a użyteczna funkcja Prime'a pozwala od razu sprawdzić, jak nazywa się lecący akurat kawałek. Młoda obsada jest nieopatrzona i bardzo naturalna, budząca sympatię i prezentująca się jak autentyczni studenci, a nie jak zaludniony najgorętszymi nazwiskami Hollywood high-school z "Euforii". 

A o co w tym wszystkim chodzi?

Cała historia zaczyna się od małego przypału. Sprzątająca po zmianie w pracy Hannah niechcący wchodzi do łazienki w momencie, kiedy Garrett bierze prysznic. Kamera nie ukrywa nagości i tak już będzie przez cały serial. Chociaż produkcja skierowana jest przede wszystkim do nastolatków i tzw. młodych dorosłych, to nie brakuje w niej pikantnych scen, a rozmaite tematy związane z seksualnością nie stanowią tabu. W tamtym momencie jednak nagi chłopak pod prysznicem to dla Hanny za dużo, więc ucieka spłoszona. Nie jest też zainteresowana Garrettem: nie przepada za sportem, nie imponują jej osiągnięcia chłopaka, a przede wszystkim podoba jej się ktoś inny – gwiazda studenckiej kapeli, Justin (Josh Heuston). Garrett odwrotnie – jak najbardziej jest Hanną zainteresowany. By zbliżyć się do dziewczyny, proponuje jej układ. Ona pomoże mu poprawić oceny, a on będzie udawał jej chłopaka, by wzbudzić zazdrość Justina.

Całą recenzję filmu serialu "Off Campus" przeczytacie na jego karcie POD LINKIEM TUTAJ.

