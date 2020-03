"Predator" i "Predator 2" w Stopklatce

Postać międzygalaktycznego myśliwego, który polując na ludzki gatunek, sam staje się zwierzyną łowną, na dobre zapisały się w historii kina. Doczekał się już czterech kontynuacji i nominacji do Oscara za efekty specjalne. Nakręcony przez Johna McTiernana obraz to gwarancja niezapomnianych przeżyć z wyrazistymi postaciami i ikonicznym potworem.Akcja pierwszego filmu rozgrywa się w południowoamerykańskiej dżungli. Specjalna grupa komandosów na czele z majorem Alanem "Dutchem" Schaefferem (brawurowa rola Arnolda Schwarzeneggera ) zostaje wysłana na niebezpieczną misję uwolnienia polityków z rąk partyzantów. Na miejscu okazuje się, że czeka na nich jeszcze jeden wróg – znacznie groźniejszy. Jest łowcą prawie doskonałym - posiada zaawansowaną technologicznie zbroję, która pozwala mu być niezauważalnym, widzi w podczerwieni i posiada morderczą broń plazmową.Oszałamiający sukceszaowocował powstaniem jego sequela.nie kontynuuje jednak bezpośrednio wątków z części pierwszej - stanowi odrębną historię. Tym razem akcję przeniesiono z dzikiej dżungli do wielkiego miasta - Los Angeles. Majora Dutcha Schaeffera zastępuje porucznik Mike Harrigan ( Danny Glover ). Pragnie on dopaść tajemniczego osobnika, potwora z kosmosu, który urządza polowanie w metropolii, szukając godnego siebie przeciwnika.Predator obrósł w legendę. Film do dzisiaj zachwyca wieloma rozwiązaniami technicznymi. Co ciekawe postać łowcy nie była generowana komputerowo, a zastosowano tu technikę dwukrotnego filmowania – raz z aktorem, drugi bez pod innym kątem. Niesamowite, jak na tamte czasy, było także wykorzystanie kamer termowizyjnych, w celu pokazania jak widzą przybysze z kosmosu.