"Przyjaciele. Ten o najlepszym serialu na świecie" w sprzedaży

Jesteście fanami serialu? Jak dużo razy oglądaliście serial? Znacie na pamięć wszystkie odcinki i doskonale pamiętacie na ile kategorii dzieli ręczniki Monika? Z okazji 25-lecia emisji pierwszego odcinka serialu już dziś do księgarń trafiła książka właśnie dla Was:. Choć miliony fanów twierdzą, że wiedzą o Friendsach wszystko, ta książka przekonuje, że można dowiedzieć się o nich jeszcze więcej.Wiedzieliście, że serialowa Phoebe musiała zajść w ciążę, ponieważ grająca ją Lisa Kudrow spodziewała się dziecka w życiu prywatnym?A czy przypuszczaliście, że po tylu sezonach i latach spędzonych razem na planie, podczas kręcenia ostatniego odcinka ostatniego sezonu w opróżnionym z mebli mieszkaniu Moniki, aktorzy mylili się, zapominali kwestii i płakali ze wzruszenia, że to już koniec?Książka z pewnością Was zaskoczy i odkryjecie wiele ciekawych i śmiesznych faktów, o których jako fani nie mieliście pojęcia. Chcecie przypomnieć sobie ulubione hasła? Obejrzyjcie serial. Ale jeśli chcecie poznać jego kulisy i tajemnice aktorów, przeczytajcie jedyną w Polsce książkę