"Raya i ostatni smok" już na DVD

Najnowsza animacja Walt Disney Animation Studios – " Raya i ostatni smok ", film twórców " Vaiany " i " Krainy lodu ", zadebiutuje na DVD już 10 listopada. Raya i ostatni smok " zabierze widzów w ekscytującą, epicką podróż do fantastycznego świata Kumandry, w którym dawno, dawno temu ludzie i smoki żyli razem w harmonii. Kiedy jednak niezwykłej krainie groziła zagłada ze strony złych Druunów, smoki się poświęciły, by ocalić ludzkość. Pięćset lat później złe siły powróciły i znów stały się zagrożeniem dla Kumandry. Aby ocalić swój kraj i zjednoczyć naród, samotna wojowniczka Raya musi wytropić legendarnego ostatniego smoka i zniszczyć Druunów.Będąc w drodze, dowie się jednak, że znalezienie smoka nie wystarczy, aby tego dokonać. Podczas podróży wojowniczka będzie musiała odkryć również prawdę o sobie. Jej wyprawa będzie pełna niebezpieczeństw, przygód, humoru i nowych przyjaźni. Będzie także zabarwiona żalem, stratą i złością zrodzoną z potrzeby pomszczenia krzywd. W jej trakcie Raya nauczy się jednak, że do ratowania świata będzie potrzebowała nie tylko smoka, ale też pracy zespołowej i wzajemnego zaufania.Animacja " Raya i ostatni smok " zadebiutowała w polskich kinach 2 lipca 2021 roku. Obejrzało ją ponad 300 000 tysięcy widzów. 10 listopada ukaże się na DVD. Wydanie zawiera także dodatkowe materiały: krótkometrażówkę "Znowu my” oraz wprowadzenie do niej.