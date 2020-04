Pixar przesuwa "Co w duszy gra" na listopad

3 2 1





Kolejne zmiany w disnejowskim kalendarzu premier. Tym razem przesunięcia dotyczą produkcji studia Pixar., które miało trafić do kin w czerwcu teraz ma trafić do amerykańskich kin 20 listopada. To z kolei spowodowało odwołanie listopadowej premiery animacji. Teraz Disney planuje pokazać go w USA 12 marca.to historia Joe Joe Gardnera, który prowadzi zespół muzyczny w gimnazjum. Jego prawdziwą pasją jest jednak jazz. Joe przeżywa kryzys, jaki jest udziałem wszystkich artystów. Coraz wyraźniej dostrzega, że marzenie jego życia, by być muzykiem jazzowym, nie spełni się i dlatego zadaje sobie pytania "Po co tu jestem? Jaki jest cel mojego życia?". Ale nadchodzi moment, kiedy Joe stwierdza, że jego marzenie może być w zasięgu ręki. Przez jedno nieoczekiwane zdarzenie trafia do fantastycznego miejsca, gdzie zostaje zmuszony, by ponownie zastanowić się nad tym, co to znaczy mieć duszę. Tam spotyka, a ostatecznie również zaprzyjaźnia się z 22 - duszą, która uważa, że życie na Ziemi nie toczy się tak, jak powinno.'opowiada o przygodach samotnej wojowniczki z fantastycznego królestwa Kumandra, która usiłuje odnaleźć ostatniego smoka, aby przywrócić światło i nadzieję w jej podupadłym świecie.