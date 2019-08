D23: Emma Stone jako Cruella, nowy plakat "Gwiezdnych Wojen"

Za nami kolejny dzień D23, czyli wielkiego konwentu fanklubu Disneya odbywającego się w kalifornijskim mieście Anaheim. Zobaczcie, co tym razem zaprezentowała swoim najwierniejszym miłośnikom wytwórnia Myszki Miki.1. Nowy plakat widowiska, które trafi do kin 19 grudnia.2. Nowy plakat animacji, której premierę zaplanowano na 22 listopada. Ponadto dowiedzieliśmy się, że do obsady dołączyli Evan Rachel Wood (jako matka głównych bohaterek, królowa Iduna) oraz Sterling K. Brown (w roli pułkownika Matthiasa). Sequel opowie o tajemnicach z przeszłości Anny i Elsy. Dowiemy się m.in., w jaki sposób ta druga weszła w posiadanie magicznych mocy.3. Marvel ujawnił, że kontynuacjatrafi do kin 6 maja 2022 roku.4. Ujawniono, jak będą wyglądali tytułowi bohaterowie ekranizacji komiksuPonadto dowiedzieliśmy się, że do obsady dołączyli Kit Harington (Black Knight), Gemma Chan (Sersi) i Barry Keoghan (Druig).5. Disney zaprezentował pierwsze zdjęcie Emmy Stone w filmieWidowisko trafi do kin 28 maja 2021 roku.6. Tina Fey Jamie Foxx użyczą głosów głównym bohaterom animacji Pixara, która zadebiutuje na ekranach 19 czerwca 2020 roku. Na przykładzie pechowego nauczyciela muzyki ( Foxx ) film odpowie na pytanie, skąd pochodzą ludzkie dusze.7. W listopadzie 2020 roku do kin trafi animacjaJej akcja ma się rozgrywać w starożytnym królestwie Lumandra. Głosu głównym bohaterkom użyczą Cassie Steele