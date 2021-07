"Raya i ostatni smok" od dziś w kinach. Zobacz fragmenty filmu

Od dziś w kinach możecie zobaczyć nową animację Disneya " Raya i ostatni smok ". To pełna ujmującego humoru przygodowa opowieść o tym, dlaczego dobrze być i działać razem. Poniżej prezentujemy Wam dwa fragmenty filmu. Raya i ostatni smok " zabiera nas w ekscytującą, epicką podróż do fantastycznego świata Kumandry, w którym dawno, dawno temu ludzie i smoki żyli razem w harmonii. Kiedy złe siły zagroziły tej krainie, smoki się poświęciły, aby ocalić ludzkość. Obecnie, czyli 500 lat po tym wydarzeniu, to samo zło powraca. Samotna wojowniczka Raya usiłuje odnaleźć ostatniego smoka, aby przywrócić światło i nadzieję w jej podupadłym świecie. Podczas swojej niezwykłej podróży Raya nauczy się jednak, że do ratowania świata będzie potrzebowała nie tylko smoka, ale też pracy zespołowej i wzajemnego zaufania.To pierwszy film Walt Disney Animation Studios, którego sceneria jest inspirowana Azją Południowo-Wschodnią. Na oszałamiający efekt złożyła się praca wielu filmowców i researcherów z całego świata, spośród których niektórzy mieli szansę zgłębić własne korzenie i ślady w żywych kulturach krajów regionu. W poszukiwaniu oryginalnych smaczków twórcy wyruszyli bowiem w podróż do Azji Południowo-Wschodniej, bo – jak twierdzi szefowa storyboardzistów Fawn Veerasunthorn – na miejscu najłatwiej się zainspirować i zaangażować emocjonalnie. A to przenosi się później na ekran i udziela widzom.d – tłumaczy scenarzystka Adele Lim