"Red Dead Redemption" oficjalnie z datą premiery na PC!

Zobacz zapowiedź wersji PC

O czym opowiada "Red Dead Redemption"

Dotychczas " Red Dead Redemption " było dostępne na różne platformy, w tym Nintendo Switch, jednak omijało PC. Dzięki portowi, za który odpowiadają Rockstar oraz Double Eleven (firma ta przeniosła grę na Nintendo Switch i PS4), gracze na PC będą mogli doświadczyć przygód Johna Marstona w niespotykanej dotąd jakości. Wersja na komputery zaoferuje natywną rozdzielczość 4K z odświeżaniem do 144 Hz, wsparcie dla szerokich ekranów (21:9 i 32:9), a także obsługę technologii takich jak NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 oraz NVIDIA DLSS Frame Generation.Gra w zestawie z dodatkiem " Undead Nightmare " zadebiutuje na Rockstar Store, Steam oraz Epic Games już 28 października tego roku. Red Dead Redemption " to osadzona na Dzikim Zachodzie historia Johna Marstona, byłego przestępcy, który zostaje zmuszony przez rząd do odnalezienia i pojmania dawnych towarzyszy. Akcja gry rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku, w czasach, gdy era Dzikiego Zachodu zbliża się do końca. Gracze mogą eksplorować otwarty świat, pełen dynamicznych wydarzeń, misji i niebezpieczeństw. Głównym motywem gry jest odkupienie, moralne wybory oraz walka o przetrwanie w brutalnym, nieprzewidywalnym świecie.