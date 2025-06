230 milionów pobrań! Bethesda świętuje

Najpopularniejsza gra z uniwersum "Fallout" świętuje 10. urodziny

Zwiastun gry "Fallout Shelter"

, która zadebiutowała 15 czerwca 2015 roku. Od tamtej pory cieszy się niezmiennie wielką popularnością.Bethesda właśnie podała, że gra została! Jest to oczywiście najlepszy wynik spośród wszystkich tytułów serii.Akcjaosadzona jest w uniwersum "Fallout". To symulator życia w schronie. Gracz wciela się w nadzorcę, który musi zarządzać zasobami i pilnować, by schron rozwijał się efektywnie.Mimo dekady na karku gra wciąż jest rozwijania. W ubiegłym roku dodane zostały nowe misje oraz postacie związane z serialem platformy Prime Video " Fallout ".Z okazji urodzin Bethesda ma też prezenty dla tych wszystkich, którzy w najbliższych dniach zalogują się do gry:• 16-17 czerwca: Lunchbox x2, Pet Carrier x1, Nuka x10• 16-19 czerwca: Lunchbox x3, Mr. Handy x1, Nuka x15• 20-21 czerwca: Lunchbox x5, Pet Carrier x1, Nuka x20