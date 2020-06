Najlepsze gry o zombie. Top 15 gier, w które warto zagrać

Choć technicznie nie walczymy tu z zombie, a z zarażonymi przez tajemniczą bakterię ludźmi to ich zachowanie jest tak bardzo w stylu gry zombie, że nie mogłiśmy tego tytułu pominąć. " The Last of Us " zaprasza nas do postapokaliptycznego świata pełnego polujących na ludzi klikaczy, złowrogich frakcji i ludzi walczących każdego dnia o przeżycie. Jedynka to jedna z najlepiej ocenianych gier na PlayStation 3, zaś wydane właśnie " The Last of Us Part 2 " to perełka na PlayStation 4. Takie wielkie gry zdarzają się raz na kilka lat.