Natasha Lyonne gwiazdą biografii legendy amerykańskiego show biznesu

Kim była Joan Rivers?

Najlepsze występy Joan Rivers

Joan Rivers była córką żydowskich emigrantów z Rosji. Karierę rozpoczęła w latach 50., po ukończeniu studiów z literatury i antropologii. Chciała być aktorką, ale szybko odkrywał, że jej prawdziwym powołaniem jest komedia.Szlify zdobywała jako stand-upowa komiczka w Greenwich Village w latach 60. Przełom nastąpił w 1965 roku, kiedy to pojawiła się w programie "The Tonight Show" i tak bardzo swoim humorem zaimponowała prowadzącemu Johnny'emu Carsonowi , że stała się jego współpracownicą.Od tamtej pory utrzymywała pozycję kobiety o najbardziej ostrym i ciętym dowcipie w show-biznesie. Jej uwagi bardzo często wywoływały oburzenie i spore kontrowersje.Zmarła w 2014 roku.