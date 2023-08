"Red Dead Redemption" wreszcie na konsoli Nintendo! Jest jeden haczyk

Okazuje się bowiem, że zapowiedziana edycja gry, dostępna także na PS5 dzięki kompatybilności wstecznej, nie jest remasterem, lecz prostym portem 13-letniej gry. Co więcej, tytuł zostanie wydany bez znaczących poprawek, nie trafi na PC i będzie kosztował 209 zł. Jednym z ważniejszych usprawnień jest dodanie polskich napisów do tej kultowej produkcji.Czy to możliwe, że Rockstar chce w ten sposób uniknąć problemów związanych z remasterami GTA, które przez długi czas po premierze potrzebowały poprawek i pozostawiły wiele do życzenia? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, jakość tego portu poznamy już niebawem.