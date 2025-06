Box Office USA: Aktorski "Jak wytresować smoka" lepszy od animacji

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA: 13-15 czerwca 2025



Powody do radości mają przede wszystkim szefowie Universal Pictures. Aktorskiokazał się strzałem w dziesiątkę przyciągając do kin prawdziwe tłumy. Najnowsze szacunki mówią o otwarciu w wysokości 83,7 mln dolarów.Dotychczas najlepszy start zanotowała trzecia z animacji – 55 milionów dolarów. Jednak warto pamiętać, że choć pierwszy animowany " Jak wytresować smoka " ma najgorsze otwarcie (43,7 mln dolarów), to ostatecznie okazał się w Ameryce najbardziej kasową częścią. Jako jedyny pokonał granicę 200 milionów dolarów (ostatecznie: 217,9 mln dolarów). O pełnym triumfie aktorskiej wersji będzie więc można mówić dopiero za tydzień, kiedy okaże się, że nie jest toPo serii niewypałów A24 ma w końcu hit. Co prawdazostali w Ameryce przyjęci przez widzów z mieszanymi uczuciami, jednak magia gwiazd zrobiła swoje. Aktualne dane mówią o 12 milionach na otwarcie.. Lepszy start miały tylko " Civil War " (25,5 mln dolarów) oraz " Dziedzictwo. Hereditary " (13,6 mln dolarów). Już teraz jest to wynik lepszy od końcowego rezultatu poprzedniego filmu reżyserki Celine Song Poprzednie życie " (niecałe 11 milionów dolarów).Trzecią nowością w pierwszej dziesiątce jest Mike Flanagan może mieć oddane grono fanów na platformach streamingowych, ale kiedy trzeba iść na jego film do kina, to nie bardzo jest komu. Rezultat po rozszerzeniu dystrybucji jest nieco rozczarowuje, bo wynosi tylko 2,1 mln dolarów. Poprzednie trzy filmy reżysera w szerokiej dystrybucji na otwarcie zarabiały 12-14 milionów dolarów.Tymczasem Lionsgate znów dostaje złe wieści. Po słabszym od oczekiwań otwarciu filmu, teraz notuje on aż 62-procentowy spadek. Wydawać by się mogło, że przy ocenie w CinemaScore A- fani będą bardziej przekonujący w polecaniu filmu znajomym. Tak się jednak nie stało.pozostaje więc daleko w tyle za wszystkimi filmami z głównej serii, oczywiście z wyjątkiem oryginalnego " Johna Wicka ", który w sumie zarobił w Stanach tylko 43 miliony dolarów.W najbliższy piątek do kin trafią trzy duże premiery: horror, animacja Pixaraoraz komedia akcji z Rebel Wilson