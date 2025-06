TOP: Czy komedie romantyczne wymarły? Oto 5 dowodów, że nie

TOP: Najlepsze komedie romantyczne ostatnich lat

O czym opowiada "Chyba na pewno ty"?

O czym opowiada "Emma."?

O czym opowiada "Sypiając z innymi"?

O czym opowiada "Palm Springs"?

O czym opowiada "Licorice Pizza"?

Para przyjaciół z dzieciństwa, Marcus ( Randall Park ) i Sasha ( Ali Wong ), po latach zakochuje się w sobie. Marcus i Sasha nie widzieli się od czasu, gdy byli nastolatkami. Ona wraca do San Francisco, żeby otworzyć restaurację i odkrywa, że wciąż między nimi iskrzy. Marcus boi się jednak, że jej sława i wymagająca kariera stanie na drodze ich potencjalnego związku.Piękna, mądra i bogata Emma Woodhouse ( Anya Taylor-Joy ) jest królową swego sennego miasteczka, nie ma konkurencji, ponieważ nie dorównuje jej nikt. W tej błyskotliwej satyrze na podziały klasowe, Emma musi zmierzyć się z bólem dorastania oraz miłosnymi pomyłkami, zanim odnajdzie miłość, której zawsze pragnęła.Lainey ( Alison Brie ) i Jake ( Jason Sudeikis ) spali ze sobą tylko raz, ale za to ten pierwszy. Kilka lat później, wpadają na siebie przypadkiem. Jake to nałogowy kobieciarz, a Lainey uzależniła się od niewłaściwego faceta, który ma żonę i dziecko w drodze. Na kilometr widać, że są dla siebie stworzeni, tylko oni wciąż tego nie wiedzą. Może wszystko by się zmieniło, gdyby tylko przestali sypiać z innymi...Beztroski Nyles ( Andy Samberg ) i zadeklarowana singielka Sarah ( Cristin Milioti ) poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza niespodziewanie odsłania swój wybuchowy potencjał, kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na pierwszy rzut oka beznadziejnej, Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości daje całkowita wolność. Wspólnie zrealizują najbardziej szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów.Historia toczy się na początku lat siedemdziesiątych w dobie wolności, eklektycznej mody i rewolucyjnej muzyki. Ukazane z ogromną czułością i sentymentem do epoki, szczenięce zauroczenie dorastających w Los Angeles Alany ( Alana Haim ) i Gary’ego ( Cooper Hoffman ) rozwija się na tle powstawania pierwszych filmowych mega produkcji w Fabryce Snów i wielkich przemian kulturowych czasu wolnej miłości.