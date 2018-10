"Red Dead Redemption 2" zarobiło rekordowe 725 mln $ w trzy dni

zadebiutowało w zeszłym piątek, 26 października i z miejsca ustanowiło weekendowy rekord otwarcia w historii show-biznesu. Gra potrzebowała jedynie trzech dni, aby zarobić zawrotne 725 milionów dolarów. Przy sugerowanej cenie gry na poziomie 60 dolarów, daje to około 12 milionów sprzedanych pudełek.Nie bez powodu napisaliśmy jednak o weekendowym rekordzie otwarcia, ponieważ najlepszych wynik sprzedaży z trzech dni wciąż należy do poprzedniej gry studia,, które zarobiło miliard dolarów. Różnica między tymi dwoma grami jest jednak taka, żedebiutowało we wtorek, aw piątek.jest prequelem do wydanego osiem lat temu. Wcielamy się w nowego bohatera, Arthura Morgana, należącego do gangu Dutcha van der Lindego, tego samego przed którym uciekał bohater poprzedniej gry. Akcja gry dzieje się w 1899 roku, kiedy to gangi przechodziły już do historii, a nasza ekipa jest jedną z ostatnich jakim udało się przetrwać.Naszą recenzjęprzeczytacie na portalu już w ten piątek.