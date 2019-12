Uzupełnij swoją bibliotekę gier ze zniżkami Filmweb+

3 2 1



Końcówka roku to czas wielkich wyprzedaży i idealna okazja na uzupełnienie swojej biblioteki gier tytułami, które Was jakimś sposobem ominęły. Wraz z naszym partnerem, sklepem Muve.pl, przygotowaliśmy listę kilku gier, które nie dość, że już zostały przecenione, to dodatkowo Wy od każdej z cen możecie odjąć jeszcze 5% dzięki kodom rabatowym(kod podajecie przy finalizacji zamówienia). Jeśli jesteście już subskrybentami usługi, to swoje kody znajdziecie w. Pamiętajcie, że miesięcznie otrzymujecie 3 kody, a każdy z nich może być wykorzystany do obniżenia ceny jednej pozycji w koszyku.Jeśli musimy walczyć, to będziemy walczyć. Jeśli musimy uciekać, to będziemy uciekać. A jeśli przyjdzie nam zginąć, to zginiemy. Ale pozostaniemy wolni - rzekł Javier w jednej z najpopularniejszych produkcji ostatniego roku. Red Dead Redemption II kolejny raz wrzuca bohaterów na szalenie niebezpieczne pustkowia Dzikiego Zachodu, gdzie krew leje się strumieniami, rewolwery robą się gorące od oddanych strzałów, a w tej szalonej przygodzie to Ty stanowisz pierwsze skrzypce. Stwórz historię Arthura Morgana na własnych zasadach!Gram w Simsy, ale się do tego nie przyznaję - oto słowa, które mogłaby wypowiedzieć lwia część graczy na całym świecie! Simsy, poczciwe ludziki stworzone przez gracza, które w najbardziej pochmurne i smutne dni potrafią rozbawić nas swoją blablaniną w języku simlish. Kto z nas nie utopił kiedyś Sima, nie spalił go, nie pozbawił przypadkowo pracy, nie stworzył romansu z żoną sąsiada i go nie zagłodził, ten nie zaznał prawdziwego wirtualnego życiaDobry zombiak to martwy zombiak, ale żeby zabić go na śmierć trzeba naprawdę wyszukanych umiejętności. Tu liczy się nie tylko szybka ręka i żelazne nerwy. Leon Kennedy i Claire Redfield to profesjonaliści, którzy przemierzają zainfekowane Racoon City w poszukiwaniu prawdy i kłopotów. Tylko Ty jednak masz na tyle odwagi, pomysłów, werwy i determinacji, żeby dojść do sedna sprawy. Ale czy na pewno?Chaos! Chaos widzę! Bliźniaki Calypso rozochociły się na dobre i to w Twoich rękach leży los Galaktyki. Jako Vault Hunter udaj się w niezwykłą przygodę pełną potworów, łupów, umiejętności, potworów, spisków i potworów do rozwalenia! Przeładuj giwerę, bo czas na prawdziwą, nieposkromioną rozwałkę w rytmie wojny! Wróć na bezkresne pola i stań się bohaterem w swoim domu.W Ziemię uderza ogromna asteroida. Ludzkość stoi na skraju otchłani. W tym pogrążonym w chaosie świecie tworzy się bezprawie i nowa Władza, która tylko czeka na unicestwienie tych ostatnich niedobitków ludzkiej cywilizacji i żelazną ręką wprowadza swój ład i swój porządek. W tym dystopijnym świecie występujesz jako jeden z tych niewielu, Walker, żywy przykład starego ładu. Możesz się dostawać do nowego porządku, bo tylko szaleniec złapałby za broń i walczył. Prawda?Halcyon to najodleglejsza ludzka kolonia we wszechświecie. Wybudzając się z hibernacji w drodze do tego celu nagle dowiadujesz się, że stanowisz niepożądaną zmienną w bitwie o ludzkie życie, o kolonię Halcyon. Od Ciebie i tylko Ciebie zależy czy kolonia, a wraz z nią niedobitki ludzkości, przetrwają, czy postanowisz ją jednak unicestwić wraz ze zbuntowanymi. Stąpaj powoli, bo każdy Twój ruch, każdy krok i decyzja będą miały ogromne konsekwencje.Siedem miesięcy - tyle trwa już ogromny chaos w Stanach Zjednoczonych, gdzie wybuchła potężna epidemia. Wielkie miasta powoli padają. Jedno z najlepiej strzeżonych - Waszyngton - stoi na skraju zagłady. Nieliczne jednostki bojowe ostatkiem sił starają się przywrócić równowagę. Wciel się w żołnierza, który chwyci za broń i stanie do walki. Wydobądź z siebie odwagę, siłę, desperację. To wszystko będzie Ci bardzo potrzebne.BJ Blazkowicz to niezłe ziółko. Zatem nikogo nie powinno dziwić, że jego dwie córeczki, bliźniaczki Jess i Soph, odziedziczyły po tatusiu impertynencję, bezwstydność, gburowatość, nieokrzesanie i zamiłowanie do porządnej rozróby. Kiedy zatem tatuś ginie gdzieś w otchłani paryskich, nazistowskich ulic, dwie dziewuchy ruszają jego tropem, zostawiając za sobą fale wylanej krwi. Czy będziesz na tyle odważny, by razem z nimi stoczyć bój z nazistami?