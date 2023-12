"Bully 2" i dodatki do "GTA V" skasowane przez GTA Online?

Zobacz zwiastun "GTA V"

W 2014 roku, Rockstar Games stanęło przed wewnętrznym konfliktem. Leslie Benzies, jeden z głównych producentów, zderzył się z założycielami firmy, braćmi Houser. Benzies promował skupienie na grach online, odchodząc od klasycznych tytułów dla pojedynczego gracza. Jego praca nad platformą " Everywhere ", przypominającą " Fortnite ", ma być zwiastunem nowej ery w grach online.Konflikt osiągnął punkt krytyczny, co doprowadziło do odejścia Benziesa oraz części zespołu pracującego nad dodatkami do " GTA V ". W efekcie, prace nad nimi zostały zawieszone. Rockstar znalazł się w sytuacji, gdzie musiał zatrudnić nowych pracowników do nauki i pracy z silnikiem RAGE, co wyznaczyło nową ścieżkę rozwoju dla firmy.W tym samym czasie, GTA Online zaczęło odnosić znaczne sukcesy, co skłoniło Rockstar do przekierowania większych zasobów na ten projekt. Do roku 2015, plany dotyczące rozbudowanych dodatków fabularnych do " GTA V " zostały porzucone na rzecz " Red Dead Redemption 2 ". Red Dead Redemption 2 " stało się najambitniejszym przedsięwzięciem Rockstar. Stabilność finansowa zapewniona przez GTA Online pozwoliła firmie skupić się na tym jednym, dużym projekcie, zmieniając podejście firmy do tworzenia gier: od teraz będą to większe, bardziej złożone produkcje wydawane w dłuższych odstępach czasu.Wpływ tej zmiany był odczuwalny także w innych projektach, takich jak "Bully 2" czy "Midnight Club 5", które zostały zawieszone na czas nieokreślony. Skupienie się na " RDR2 " i GTA Online ukształtowało nową strategię Rockstar w tworzeniu gier.Wygląda więc na to, że Rockstar Games, które zawsze stało na czele innowacji, teraz kładzie nacisk na tworzenie większych, czasochłonnych projektów. Ta zmiana strategii ma potencjał kształtowania przyszłości branży gier wideo. Ciekawie będzie obserwować, w jakim kierunku rozwinie się studio i jakie nowe tytuły zaskoczą graczy na całym świecie.